Salah, contra el VAR: "Mata la alegría del fútbol"

Salah fue testigo de primera línea en el partido del Liverpool contra el Manchester United de muchas interrupciones por el VAR. No habló entonces, pero sí tras la victoria ante el West Ham United, pues marcó un gol y fue protagonista. Y aprovechó para ser muy crítico.

"No me gusta el VAR. Desde el princpio de la temporada, en mi opinión, ha matado el juego. Tienes que exactamente en la parte legal de la línea (la que trazan desde el VOR en los fueras de juego). En otros países, está bien, dan a los delanteros el beneficio de la duda", comenzó diciendo en 'Sky Sports'.

"No quiero que me multen, pero es mi opinión: no me gusta el VAR", zanjó el futbolista. Ninguna de sus dianas fue anulada tras revisiones en la contienda frente a los 'red devils' ni ante los 'hammers', aunque acabó algo desquiciado y, para colmo, los suyos perdieron.

Llaman la atención sus palabras más si se recuerda que, en Inglaterra, las televisiones tienden a ofrecer una retransmisión en directo de cómo los asistentes y los árbitros trazan las líneas en las jugadas polémica. Da esto una sensación de veracidad y transparencia que a Salah no le vale.