Sandoval habló de justicia e ilusión

José Ramón Sandoval, técnico del Fuenlabrada, compareció nada más conocerse el fallo del Comité de Competición y aseguró que la decisión de disputarse el encuentro de Riazor ante el Deportivo de la Coruña "ha hecho justicia".

"Tenemos satisfacción en el club porque se ha hecho justicia. Hemos peleado por el derecho de terminar la competición en el campo y así ha sido. Nuestro deseo era solamente jugar el partido", aseguró desde el estadio Fernando Torres en una rueda de prensa virtual.

Sandoval no dispone de toda su plantilla y tendrá que reforzar al equipo en varias posiciones con jugadores del filial, pero resaltó la importancia de pelear en el campo por la opción de disputar el 'play off' de ascenso si suman un punto ante el Dépor.

"Todos pedíamos que, como mínimo, nos dejaran jugar el partido. No pedíamos más. Respetamos los protocolos de estos quince días, pedimos hace tres días jugar porque teníamos jugadores suficientes y desde ahí es ir a Coruña jugar el partido y ganarnos el derecho de jugar el 'play off'. No se puede quitar la ilusión de unos jugadores que pelearon en el campo y una pandemia impidió que se jugase. Es de justicia que se juegue", manifestó.