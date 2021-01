Santi Bueno marcó su primer gol en el fútbol profesional

En el Girona tienen varias cosas por celebrar. En primer lugar, su paso a los dieciseisavos de final. En segundo lugar, el gol de Santi Bueno.

A sus 22 años, el joven central de Montevideo, ex jugador de las categorías inferiores de Peñarol y del Barça e internacional con la Selección Uruguaya Sub 23, no se ha perdido ni un solo minuto de los últimos 12 encuentros del Girona y este jueves saboreó el premio del gol, la guinda a la que está siendo una brillante temporada en el aspecto individual.

"Estoy muy contento por el primer gol con la camiseta del Girona, pero aún estoy más contento por el trabajo del equipo, por haber peleado, rebelde, hasta el último minuto y lograr la clasificación", destacó, justo después del partido, Bueno, que a base de trabajo y paciencia se ha erigido en una pieza clave para Francisco Rodríguez y que está atravesando el mejor momento de su vida futbolística.