Sergio García se ve fino para volver al fútbol: "No tendré el ritmo, pero..."

Una de las sorpresas del fútbol español fue el fichaje de Joan Verdú y Sergio García por la Montañesa de Nou Barris. Tras más de un año inactivos, los ex espanyolistas descolgaron las botas para enrolarse en este proyecto de Tercera División.

Entrevistado por 'El Partidazo de COPE' y 'El Larguero', Sergio García, quien fuera campeón de la Eurocopa de 2008, contó cómo se dio su fichaje junto al del centrocampista.

"A Joan Verdú lo arrastro yo. Después de tantos años juntos, ni se lo pensó", contó el de nuevo delantero, quien asegura que se ve en condiciones para volver a jugar: "No tendré el ritmo, pero he seguido entrenando. Estoy fino y con ganas".

Sergio García se retiró tras acabar contrato en el verano de 2019 con el Espanyol. Dice que se quedó con una espinita: "Yo llevo al Espanyol en el corazón y no lo voy a negar, me gustaría haber estado más años allí pero el club toma sus decisiones".

"Hay cosas que no las entiendo, pero hay que seguir el camino. Ya dije que me hubiese gustado volver, para eso estoy, para poder ayudar a estar con el club que me ha hecho feliz y me hubiese gustado estar allí con ellos", agregó.

Por último, cuestionado sobre si le gustaría enfrentarse algún día al Espanyol a bordo de la Montañesa, Sergio García fue claro: "Sería una pasada, algo único".