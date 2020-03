Sergio Ramos, Koke y Jémez insisten: "Madrid, quédate en casa"

Justo unas horas antes de que el Gobierno de España anunciara que el estado de alarma se iba a prolongar durante dos semanas más, varios iconos del fútbol se unieron al alcalde de Madrid para pedir que la ciudad respetara el confinamiento.

"Buenos días a todos. Este domingo sin fútbol jugamos el partido más importante de nuestras vidas en nuestras propias casas. Y aquí no hay colores. Aquí ganamos todos". Con este mensaje presenta Almeida este vídeo en el que participan un representante de tres de los equipos de la capital.

El vídeo comienza con Jémez subrayando que "este partido que nos ha tocado jugar no tiene colores" y con Sergio Ramos admitiendo que "son momentos difíciles", pero recalcando también que "vamos a salir de esta juntos y unidos".

"Es momento de ser responsables y quedarnos en casa", añade Koke en este mensaje del mundo del fútbol a los madrileños.

Un vídeo que acaba con Almeida recordando que es domingo y no hay fútbol -por culpa de la epidemia- pero sí hay "un partido" que juegan todos.

"Un partido en el que no hay equipos, no hay aficiones, solo somos un equipo y una afición, la de Madrid, la de España, y el estadio en el que jugamos este partido es nuestra casa, quedémonos en casa", subraya el alcalde en este vídeo que concluye con el mensaje de los tres protagonistas deportivos: "Vamos Madrid, vamos madrileños, yo me quedo en casa".