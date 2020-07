"Setién es un incompetente y Messi, medio autista"

Dugarry tiene clarísimo que Griezmann no tiene nada que temerle ni a Messi ni a Quique Setién. La polémica con su entrenador ha saltado a la palestra porque lleva unas cuantas jornadas sin darle protagonismo y él mismo se comprometió a hablar con él. No lo hizo y hay una reunión emplazada para hablar sobre su futuro.

Esta situación es la que incitó el análisis de Christophe Dugarry, ex jugador del Barcelona, en 'RMC Sports'. Se mostró de lo más crítico con el técnico para demostrar que, a su juicio, la culpa de los malos resultados no es de Antoine, sino del preparador y de Leo.

"Hay un entrenador que vadea por completo. Setién es muy amable, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Reemplazó a Sergio Busquets en el 85' para traer a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90'. No es contra Griezmann. No sabe cómo jugar con su equipo. Está completamente superado", afirmó.

"Estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, sino que es simplemente un incompetente", añadió. Pero también fue preguntado sobre si Griezmann podría sentirse intimidad por la figura de Messi, de quien se dice mucho que es quien realmente manda en el club.

"¿Él [Griezmann] tiene miedo de qué? ¿Tiene miedo de un niño que mide 1,50 y que es medio autista? Puede ponerle un pastel en la boca a Messi [pegarle] si tiene un problema", aseveró. Volviendo a Antoine, añadió: "Ha perdido la confianza, sus actuaciones no son buenas. Es cierto que Messi podría darle algunos pases más, pero no me sorprende. Griezmann pierde balones, no debe fijarse solo en Messi para que puedan resolver su problema".