"Si yo hubiera fichado a Özil, levantaría una estatua suya frente al estadio"

La llegada de Özil a la Liga Turca ha provocado elogios hasta en los clubes que le sufrirán. El presidente del Galatasaray, principal rival del Fenerbahçe, Mustafa Cengiz, se refirió al centrocampista en una de sus últimas comparecencias e hizo una exageración para alabarle.

"El hombre recibe entre 18 y 20 millones de euros de salario, un equipo sacrificó 15 millones de euros para mantenerlo. Ahora se va al club del que es hincha desde pequeño para cobrar tres. Si fuera yo (su presidente), levantaría una estatua suya frente al estadio", aseguró.

Sobre los fichajes de su equipo, aseguró: "No hablo antes de tiempo. Espero que los fichajes estén en su lugar y no nos avergüencen ni a nosotros mismos ni a ellos. Alguien a quien llamamos muy valioso hoy puede que no te sirva de nada".

"Podemos experimentar esto. Durante este período, Fatih Hodja trabajó duro. En primer lugar, agradecemos a nuestro director deportivo (Fatih). A todos los miembros de la Junta. La gente confiaba en nosotros. Todos trabajaron con corazón y alma. Agradezco a todas mis 40 personas por su seguridad", concluyó.