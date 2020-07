Así seguimos el directo de las finales del 'play off' de ascenso a Segunda B

¡Finalizaron todos los partidos! Estos son los 17 equipos que suben a Segunda B

A falta del Portugalete-Sestao River, aplazado por un positivo de COVID-19, estos son los 17 equipos que ascienden a Segunda División B.

¡Finaaaaaaaaal! El Navalcarnero, último equipo en ascender

¡Se acabó el Navalcarnero-Alcorcón B! El campeón de grupo empata ante el filial alfarero (1-1) y asciende por su mejor posición en la tabla.

El Alcorcón B busca la machada en el añadido

Solo resta por terminar el Navalcarnero-Alcorcón B. El 1-1 sube a los primeros, pero el filial alfarero busca el gol en el añadido.

¡Y final en Marbella! El Betis, otro ascendido

¡El Betis Deportivo es equipo de Segunda División B! Raúl, con un 'hat trick', comandó la victoria del filial ante el Ciudad Lucena (4-1).

¡Finaaaaaaal! Asciende el Villanovense tras empatar con el Cacereño

¡El Villanovense es equipo de Segunda División B! El 1-1 ante el Cacereño le vale para subir a la tercera categoría del fútbol nacional.

¡Agregan ocho minutos en Extremadura!

El Cacereño va a tener un amplio añadido para buscar el gol que le lleve a Segunda B.

¡Gooooool del Alcorcón B! Hay emoción

¡Gooooooooooool del Alcorcón B! Kouassi empata con un gran cabezazo en el primer palo. El 1-1 le vale al Navalcarnero, pero restan cinco minutos más lo que añada.

El Cacereño necesita un gol y faltan tres minutos...

El Villanovense empata con el Cacereño (1-1) en Almendralejo. Y son los de Cáceres los que necesitan deshacer el empate si quieren festejar.

¡Goooooooooooool del Betis Deportivo!

¡Sentencia el Betis! Goooooooool de Mizzian ante un Ciudad de Lucena que necesitaría un milagro. Pierde 4-1 y el empate no le vale.

¡Goooooooooool del Navalcarnero!

¡Marca Jesús de Miguel! ¡Goooooooooool del Navalcarnero! El 1-0 ante el Alcorcón B le da dos tantos de colchón para ascender.

¡Finaaaaaaal! Asciende el Socuéllamos ante el Guadalajara

¡Se acabó! El Socuéllamos se cuela en Segunda División B tras empatar sin goles ante el Guadalajara.

¡Goooooooooooooool del Betis Deportivo! 'Hat trick' de Raúl

¡Goooooooooooool del Betis Deportivo! Definió ante la salida del portero en el área y, tras la salvada del defensa, remachó a la red para poner el 3-1 ante el Ciudad de Lucena. Solo tres goles dejaría a los béticos sin ascenso.

¡Se le acaba el tiempo al Guadalajara!

El Socuéllamos intenta gestionar el 0-0 que le llevaría a Segunda B. Se le acaba el tiempo al Guadalajara...

¡Gooooooooooool del Betis Deportivo! Remontan los verdiblancos

¡Gol, gol, goooooooooool del filial bético! Voltea Raúl el resultado ante el Ciudad Lucena (2-1) y se acerca al ascenso. Pedía penalti, pero se levantó y le robó la bola al portero casi de las manos.

¡Y otro ascenso confirmado! ¡El Poblense, a Segunda B!

¡Finaaaaaaaaaal! El Poblense derrota al Mallorca B (2-1) y jugará en la tercera categoría del fútbol nacional. Perdía en el 79', pero remontó para besar la gloria.

¡Finaaaaaaal! Asciende el Lorca Deportiva con sufrimiento

¡Se acabó el partido en el Pinatar Arena y sube el Lorca Deportiva! El meta blocó un último remate del Pulpileño en un córner, pero los Urbano, con uno menos, acaban festejando.

¡Goooooooooooool del Poblense que vale un ascenso!

¡Goooooooooooool del Poblense! Define Aitor Pons ante el portero, que tocó la bola pero no pudo sacarla en el mano a mano. Poblense 2-1 Mallorca B.

¡El Lorca se queda con uno menos!

Segunda amarilla a Eric por un codazo en un salto. El Lorca Deportiva se queda con diez en la recta final para defender el empate que le lleva a Segunda B. Se vuelca el Pulpileño.

Luka Romero, el jugador más joven en jugar en Primera, entró en el Mallorca B

Con solo 15 años, Luka Romero ha debutado este año en Primera. Pero ahora le toca dar el callo con el filial del Mallorca, al que se le escapa el ascenso ante el Poblense.

¡Gooooooooooooool del Poblense!

¡Gooooooooooooooooooool del Poblense! Empata en el 80' Tià Sastre al remachar un balón rechazado en el área.

¡Vámonos de ronda!

Poblense 0-1 Mallorca B (79')

Lorca Deportiva 1-1 At. Pulpileño (84')

Yugo Socuéllamos 0-0 Guadalajara (54')

Navalcarnero 0-0 Alcorcón B (40')

Villanovense 1-1 Cacereño (40')

Betis Deportivo 1-1 Ciudad de Lucena (40')

¡Goooooooooooooool del Cacereño!

¡Gooooooooooooooooooool en Extremadura! Marca el Cacereño por medio de Tito para poner el 1-1 ante el Villanovense.

¡FInaaaal en Badalona! L'Hospitalet se une a los ascendidos

¡Finaaaaaaaaaal! L'Hospitalet derrota al Terrassa tras más de nueve minutos de añadido y certifica su regreso a la Segunda División B.

¡Gooooooooooooool del Betis Deportivo!

¡Gooooooooooool del filial verdiblanco! Empata Raúl en el 16' ante el Ciudad de Lucena. Este resultado lleva al Betis Deportivo a Segunda B.

¡Gooooooooooool del Terrassa! Empata y añaden siete minutos

¡Gooooooooooool del Terrassa! Empata ante el L'Hospitalet y agregan siete minutos. Un gol más ascendería al cuadro del Olímpico.

¡Goooooooooooool del Villanovense!

¡Gooooooooooooool del Villanovense en Almendralejo! Cristo bate al meta del Cacereño en el área y pone el 1-0 en el 8'.

Ya están en juego todos los partidos

Navalcarnero-Alcorcón B, Villanovense-Cacereño y Betis Deportivo-Ciudad de Lucena completan la jornada. ¡Todos en juego!

¡Empezó el Betis-Ciudad de Lucena y ya hay gol!

¡Gooooooooooooooool del Ciudad de Lucena! De chilena, pero desde el suelo, Maero adelanta a los lucentinos en el minuto 2.

¡Y otro ascenso! La Mutilvera sube a Segunda B

¡Finaaaaaaaal! La Mutilvera vence 1-0 al Betis Kozkor y jugará en la división de bronce el próximo curso.

¡Final en Las Gaunas! ¡La SD Logroñés asciende!

¡A Segunda B! La SD Logroñés se suma a la UD Logroñés y sube de categoría. En su caso, jugará en la tercera categoría del fútbol nacional tras empatar 1-1 ante el Varea.

¡El Zamora regresa a Segunda B! Ganó 2-1 a la Gimnástica Segoviana

¡Finaaaaaaaaal! El Zamora vence (2-1) y asciende a la división de bronce.

¡Finaaaaaal! El Ejido empata con el Real Jaén y sube a Segunda B

¡El Ejido ya es de Segunda División B! El jaén rozó la machada con uno menos, pero un gol de Falu Aranda en la segunda parte le dio el empate y el ascenso a los almerienses.

El pueblo de 1.165 habitantes que Albelda acaba de subir a Segunda B

¡Finaaaaaaaal! El Atzeneta derrota al Alcoyano, que falló un penalti en el 45', y asciende a Segunda B. El equipo, de un pueblo de solo 1.165 habitantes a la división de bronce, está entrenado por David Albelda.

¡Gooooooooool en Palencia! La Gimnástica Segoviana recorta distancias

¡Goooooooooooool de la Gimnástica Segoviana! Tres paradas seguidas hizo Villanueva hasta que, a la cuarta, Ivi logró batir al meta en el 85'. El Zamora gana 2-1 y los de Segovia necesitan dos goles.

¡Comenzó el Yugo Socuéllamos-Guadalajara!

Otro partido que se une a nuestro carrusel y el único que, de momento, va 0-0. Arrancó el Yugo Socuéllamos-Guadalajara.

¡Goooooooooool de El Ejido! Empata ante un Jaén con 10 (1-1)

¡Gooooooooooooool de El Ejido! Empata Falu Aranda en el 74' para acerca a El Ejido a Segunda B. Un gol necesita el Jaén, que tiene un jugador menos tras la expulsión de Juanma.

¡Goooooooooooool de L'Hospitalet!

¡Gooooooooooooool de Canario! Con la zurda y desde la frontal, el '8' la manda al palo más alejado para poner el 1-0 ante el Terrassa.

¡Gooooooooool del Mallorca B!

¡Jugadón y golaaaaaaazo! El filial mallorquinista se adelanta ante el Poblense. Tovar recibió un gran pase y batió por bajo a Imanol, que saltó para tapar una vaselina que nunca llegó.

¡Finaaaaaaaaal! El Compostela vuelve a Segunda B

¡Se acabó el Compostela-Ourense! Los de Santiago se aprovechan del 1-1 y su mejor posición para ascender a Segunda División B.

¡La SD Tarazona, a Segunda B!

¡Finaaaaaal! La SD Tarazona asciende a la Segunda División B tras ganar por 3-0 a un meritorio Brea.

¡Golaaaaaaaaazo del Jaén!

¡Goooooooooooool del Jaén! Con uno menos, los jiennenses se adelantan gracias al golazo desde la frontal de Pato.

¡Golaaaaaaaaaazo del Zamora!

¡Gooooooooooooool del Zamora! Gran definición de Sergio García y mejor asistencia de su compañero. Lo dejó solo ante el meta y García lo regateó para poner el 2-0 ante la Gimnástica Segoviana.

¡Y hay goooooooooooool en Las Gaunas!

¡Gooooooooooooooooool del Varea! Empata Zabaleta en el 52' para igualar el partido en Las Gaunas. SD Logroñés 1-1 Varea.

¡Gooooooooool del Atlético Pulpileño!

¡Gooooooooooooool del Pulpileño! Empata Jay a los once minutos en el Pinatar Arena. Entretenido inicio de este Lorca Deportiva-Atlético Pulpileño.

¡Goooooooool del Lorca Deportiva a los tres minutos!

¡Goooooooooooool del Lorca Deportiva! Apenas se llevaban jugados tres minutos del choque ante el Atlético Pulpileño cuando Carrasco adelantó a los suyos en el Pinatar Arena.

¡Gooooooooooooooooool del Compostela!

¡Gooooooooooool del Compostela! Pablo Antas, de penalti, pone el empate para un Compos que, con este 1-1, estaría en Segunda B.

¡Comienzan el Poblense-Mallorca B y el Lorca-Pulpileño!

¡Otros dos encuentros para el carrusel! Poblense, Mallorca B, Lorca Deportivo y Atlético Pulpileño se unen.

¡Finaaaaal! El Covadonga sube por primera vez a Segunda B

¡El Covadonga es equipo de bronce! La victoria por 2-0 ante el Caudal le llevan, por primera vez, a la Segunda División B.

¡Gooooooooooool del Covadonga! Sentencia el ascenso

¡Gooooooooooooooool de Jaime! Font le regaló el tanto a su compañero con el pase de la muerte y sentencia el ascenso ante el Caudal.

Gol anulado al Compostela

Primo empató ante el Ourense, pero el gol fue anulado. Sigue perdiendo el Compostela, que necesita, al menos, el empate.

¡Roja para el Jaén!

El Jaén se queda con uno menos por doble amarilla de Juanma. Y los jiennenses tienen que ganar para subir. Si no, lo hará El Ejido.

¡Falló el penalti el Alcoyano!

¡Fueeeeeeeera! Óscar Díaz mandó la bola por encima del larguero y malogró el penalti.

¡Penalti para el Alcoyano!

Justo antes del descanso, hay penalti para el Alcoyano.

¡Hay goooooooooool en Las Gaunas!

¡Gooooooooooooooooooool de la SD Logroñés! Qué digo gol, ¡golaaaaaaaaaaaaazo! Definición a la escuadra de Achi para poner el 1-0 ante el Varea.

¡Golaaaaaaaazo del Mutilvera!

¡Qué golazo del Mutilvera! La empaló desde la frontal Eder Abuarrea en el 45' para mandarla a la base del palo y adelantar a su equipo ante el Betis Kozkor.

¡Gooooooooooool del Tarazona! Sentencia el ascenso

¡Marca el tercero el Tarazona ante el Brea! Luis Costa, que entró hace dos minutos, finaliza un contragolpe y deja el ascenso casi en el bolsillo.

En 20 minutos se unen otros dos partidos

El Poblense-Mallorca B y Lorca Deportiva-Atlético Pulpileño darán comienzo a las 21:00 horas.

¡Gooooooooooooooool de Atzeneta de David Albelda!

¡Goooooooooool de Álex Chico! Mal despeje del meta del Alcoyano que aprovecha el jugador 'taronja' para, con una volea desde fuera del área, poner el 0-1.

Recordamos qué equipos subirían en caso de empate

No hay prórroga ni penaltis en estas finales del 'play off' de ascenso a Segunda B. En caso de empate, serán los equipos que aparecen como locales (no hay localía, se juega en estadios neutros) los que suban por su mejor clasificación en la liga regular. Es decir, si hay igualada, subirían Covadonga, Compostela, Tarazona, Alcoyano, Zamora, El Ejido, Mutilvera, SD Logroñés y L'Hospitalet. De los que quedan por empezar, serían Poblense, Lorca Deportiva, Yugo Socuéllamos, Navalcarnero, Villanovense y Betis Deportivo.

¡Goooooooooooooool del Zamora!

¡Se adelanta el Zamora! Valentín Prieto recoge en el área un rechace tras una gran parada de Cristian y pone el 1-0 en el Zamora-Gimnástica Segoviana. Y el empate asciende a los zamoranos.

¡Finaaaal! El Laredo sube 30 años después a Segunda B

¡Se acabó! El Laredo es equipo de Segunda División B. Tras quedar campeón del Grupo III, el cántabro, los goles de Iván Argos y Guipu llevan al cuadro rojinegro a la categoría de bronce.

¡Y gooooooooool del Laredo! Ya toca el ascenso con los dedos

¡Goooooooooooool del Laredo! Segundo gol del equipo que está a solo unos minutos de que finalice el encuentro.

Llegó el descanso en el Tarazona 2-0 Brea y Compostela 0-1 Ourense

Tarazona y Ourense se van a vestuarios con el ascenso momentáneo en el bolsillo. Mucho más cerca están los maños, que deben perder para quedarse en Tercera. El Compos, con el empate, ascendería.

El L'Hospitalet-Terrassa se retrasa ¡por las equipaciones!

L'Hospitalet informó en redes sociales que el choque se retrasó 15 minutos por un problema en las equipaciones del Terrassa.

¡Paradón de Ángel!

Cabezazo del Ejido que sacó el portero del Jaén. Paradón de Ángel para salvar el tanto de un Ejido que, con este 0-0, subiría a Segunda División B.

Arranca la segunda parte del Covadonga-Caudal

Ya se juegan los segundos 45 minutos del Covadonga-Caudal. Ganan 1-0 los 'locales' y necesitan los de Mieres dos tantos para ascender.

Seis partidos se unen al carrusel

L'Hospitalet-Terrassa, Alcoyano-Atzeneta, Zamora-Gimnástica Segoviana, El Ejido-Real Jaén, Mutilvera-Beti Kozkor y SD Logroñés-Varea se unen a nuestro carrusel.

¡Y goooooooool del Laredo!

¡Gooooooooooool del Laredo! Marca de cabeza el equipo cántabro para adelantarse ante la Gimnástica Torrelavega, que necesitaría dos goles para subir.

¡Goooooooooooooooool del Tarazona!

¡Goooooooooooool del Tarazona! Marca Iñaki tras remachar un pase de la muerte. Gana 2-0 ya el cuadro aragonés.

Repasamos marcadores

El Tarazona gana 1-0 al Brea, que necesita dos goles para ascender.

El Ourense vence 0-1 al Compostela, pero el empate subiría a los de Santiago.

Laredo y Gimnástica Torrelavega empatan a cero. Este resultado llevaría a Segunda B al Laredo.

El Covadonga derrota 1-0 a un Caudal que precisaría remontar para subir.

¡Goooooooooool del Ourense ante el Compostela!

¡Gooooooooool del Ourense! Se adelantan los gallegos en el minuto 12 por medio de Adrián.

¡Y ya hay gol en el Tarazona-Brea!

¡Goooooooooooooool del Tarazona! Ya gana el cuadro maño, que se adelantó ante el Brea en el 3' con gol de Sergio Sánchez.

Y ya se juega el segundo tiempo del Laredo-Gimnástica

Comenzó el segundo tiempo con una mano en ataque de la Gimnástica.

¡Comenzaron el Compostela-Ourense y Tarazona-Brea!

¡Ya tenemos cuatro partidos en juego! Compostela, Ourense, Tarazona y Brea se unen a Laredo, Gimnástica Torrelavega, Caudal y Covadonga.

¡Golaaaaaaazo de espuela de Secades!

¡Gooooooooooool del Covadonga! De espuela y en posición dudosa, Míchel Secades aprovecha un rechace del palo a tiro de Font y el posterior tiro de Diego para adelantar a los suyos. Minuto 27.

Los onces de Tarazona y Brea

Tarazona: Vicent; De la Mata, Javi Rosa, Martín, Flórez, Ripa; Pepo, Santigosa, Santiago; Sergio Sánchez y Juanma. Brea: Unai; Veintemilla, Dieste, Sicilia, Subias, Miki; Juan González, Quique, Carrasco; Parada y Nacho.

Así salen Compostela y Ourense

Compostela: Guillén; Jimmy, Álvaro Casas, Soto, Saro; Miki, Samuel, Antas, Bicho; Primo y Hugo Sanmartín. Ourense: Parra; Barcia, Germán, Murilo, Portela, Manuel Nicolás; Cassio Goes, Zanelli, Lamelas; Pibe y Adrián.

Y en cinco minutos, otros dos partidos

En cinco minutos darán comienzo el Compostela-Ourense y el Tarazona-Brea, partidos de los que os damos enseguida los onces iniciales.

Responde el Caudal con dos buenas llegadas

Despierta el Caudal. Un remate, aunque en fuera de juego, que paró el portero y un pase de la muerte que se fue a córner, la respuesta del Caudal.

¡Casi marca Jaime un gol olímpico!

¡Al paaaaaaalo Jaime! ¡Vaya guante tiene en la bota! El del Covadonga sacó un córner que estrelló en el segundo palo para asustar al Caudal.

¡Descanso en el Laredo-Gimnástica Torrelavega!

Se fueron los primeros 45 minutos en el Laredo-Gimnástica Torrelavega. Mejor los primeros, que, además, subirían en caso de empate.

Dos llegadas del Covadonga a balón parado

Dos faltas casi idénticas pusieron en peligro al Caudal. Especialmente la segunda, en la que Davo tuvo que meter la mano para mandar la bola a saque de esquina.

¡Fuera el remate de la Gimnástica!

Recta final del primer tiempo en el Laredo-Gimnástica con una falta que colgó el cuadro cántabro y que remató desviado Chamorro.

Mejor el Laredo

Centro ahora que buscaba a Vinatea en el área desde la derecha. El Laredo llega más y mejor que la Gimnástica.

Primeros minutos de tanteo

Covadonga y Caudal, con más respeto que fútbol en este inicio.

El Covadonga subiría en caso de empate

El Covadonga sería el equipo que ascendería a Segunda B en caso de empate por su mejor clasificación en la liga regular.

¡Ya se juega el Covadonga-Caudal!

¡Empezó el partido en el Román Suárez Puerta!

A punto de arrancar el Covadonga-Caudal

Ya están sobre el césped del Román Suárez Puerta los jugadores de Covadonga y Caudal. Repasamos los onces de cada equipo.

Covadonga: Aitor; Manu Blanco, Fran Martín, Pablo Castiello, Aitor Ferreiro; Naredo, Secades, José Luis González, Jaime Álvarez, Edu Font; Diego García.

Caudal: Davo; Jandrín, Robert, Omar, Keko, Guille Pinín; Mendi, Yosu Camporro, Pablo Coutado; Cristian y Borja Navarro.

Un amonestado en cada equipo

Cusi vio la amarilla en el 18' y ahora, es Varo el que la ve.

Aprieta ahora la Gimnástica

Dos llegadas de la Gimnástica han metido al Laredo en su área en estos minutos. Fueron dos centros en los que, por poco, no hubo remate por parte de los de Torrelavega.

El empate le vale al Laredo

Recordemos que no habrá ni prórroga ni penaltis en esta fase de ascenso a Segunda División B. Por tanto, ascenderá, en caso de empate, el equipo mejor clasificado. En este caso, el Laredo.

¡Uuuuuy Chamorro!

¡Fueeeera la Gimnástica! Le pegó desde lejos Chamorro y el balón se fue fuera por poco.

¡Disparo de Mantilla desde lejos!

Lo intentó el Laredo ahora por medio de Mantilla, pero su disparo, flojo, acabó en las manos del meta de la Gimnástica.

Se anima el partido

Vitienes tiró desde la frontal para la Gimnástica Torrelavega, pero el Laredo respondió acto seguido con un centro que tuvo que mandar a córner la zaga cántabra.

Una llegada para cada uno

El Laredo dejó solo a su delantero, pero estaba en fuera de juego, mientras que la Gimnástica Torrelavega colgó una falta que despejó la zaga.

¡Comenzó el partido!

Puso el balón el juego la GImnástica Torrelavega para dar el pistoletazo de salida a esta jornada vespertina de sábado.

¡Ya están en el césped los jugadores!

Salieron los protagonistas, que ya guardan un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19.

Los onces oficiales del Laredo-Gimnástica Torrelavega

El Laredo sale con Puras; David, Mantilla, Bustillo, Borja; Felipe, Roberto Cano, Varo; Vinatea, Ricky e Iván Argos.

Y así juega el Gimnástica Torrelavega: Rubén; Fer, Urri, Chamo, Lucho, Fermín; Vitienes, Cusi, Saúl García, Muneta; Ito.

El Laredo-Gimnástica Torrelavega empieza en 10 minutos

Laredo y Gimnástica Torrelavega, dos clásicos del 'play off', se dan cita para empezar la tarde. Vamos a repasar los onces iniciales de cada uno de los equipos.

¡Tarde de locura la que nos espera!

¡Buenas tardes a todos! Comenzamos el directo de TODAS las finales del 'play off' de ascenso a Segunda División B. Serían 18 partidos, pero esta mañana ya se disputó el San Fernando-Tamaraceite, con ascenso para los segundos, así como el partido aplazado por un positivo en COVID-19 entre el Portugalete y el Sestao River.

Vive con BeSoccer los 16 partidos de la tarde del sábado correspondientes a las finales del 'play off' de ascenso a Segunda División B.