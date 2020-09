Así seguimos el directo del Macedonia del Norte Sub 21 - España Sub 21

94'

¡Finaaaal del partido! España consigue un triunfo que le coloca a un solo paso del Europeo Sub 21. Hugo Duro, desde los once metros, firmó el único tanto del encuentro. Pudo empatar Macedonia del Norte, también desde el punto de penalti, pero Josep Martínez lo detuvo. Macedonia del Norte Sub 21 0 -1 España Sub 21.