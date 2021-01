Sin paños calientes: "Eriksen podría haber hecho más"

Eriksen no es el que era. No es ningún secreto. El centrocampista que deslumbraba en el Tottenham Hotspur y que llamaba la atención del Real Madrid es, actualmente, un jugador puesto en duda en el Inter. Marco Tardelli, con experiencia en este club como jugador y entrenador, lo analizó.

"No se encontraron con Eriksen. No hubo empatía. Tal vez no le dieron las oportunidades otorgadas a los demás, pero él podría haber hecho más. Una pena mantenerlo en el banquillo. Probablemente, el problema es que estaba menos acostumbrado a la táctica", dijo en 'La Gazzetta dello Spor'.

"En la Premier League, a pesar de los muchos entrenadores extranjeros, solo Guardiola realmente ha cambiado algo", añadió. Dio a entender que Christian le tenía bien pillada la medida a la primera categoría del fútbol inglés. Desafortunadamente para él, ya está desligado del todo de ese campeonato: es 'nerazzurro' hasta 2024.

La mala situación de Eriksen en el Inter no termina en lo balompédico, en lo que analizó Tardelli, sino que sigue en los despachos. Su agente denunció a la entidad por un supuesto impago cuando llegó procedente del Tottenham y los italianos esperan solucionarlo pronto.