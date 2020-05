Suárez estará disponible para Setién desde el primer día

Parece oficial. El diario 'AS' asegura que Quique Setién podrá contar desde el primer día con Luis Suárez, ausente desde que tras la Supercopa de España decidiera pasar por quirófano para operarse el menisco.

Cuándo Suárez decidió operarse, tras ser eliminado el Barça de la Supercopa, parecía que se perdería lo que restaba de temporada, pero el coronavirus ha jugado a su favor.

Suárez apuró sus opciones durante el parón, y ahora parece que podrá jugar lo que resta de temporada, se juegue cómo y cuándo se juegue.

"Para nosotros, hay muchas esperanzas en que va a ser un gran fichaje. Hasta ahora había mercado de invierno y de verano; ahora hay mercado de confinamiento", dijo, jocoso, Eder Sarabia.

"Tenemos esa ilusión de que sea una gran incorporación. Le hemos visto trabajar con un salvaje con Juanjo. El otro día estuve viendo en 'Barça TV' todos los goles que ha metido en el Barça y se me caía la baba", añadió.

Su reaparición está a la vuelta de la esquina, aunque eso sí, deberá tener cuidado mientras recupera la confianza, como siempre que se vuelve tras una operación de rodilla.

Setién, por su parte, advirtió del peligro que puede suponer volver antes de tiempo. "No en todos los países el virus se ha mostrado igual y se van tomando decisiones conforme a la realidad del país, a lo que interpretan sus gobernantes", dijo.

"Yo estoy deseando terminar. No me gustaría ganar el campeonato de esta manera. Pero si no se puede seguir, sería de sentido común que quedase igual. Hay que completar el campeonato si se dan las circunstancias de salud", agregó.

Así mismo, el cántabro dijo estar preocupado por el estado anímico de sus pupilos. "Iremos viendo de verdad cómo están los jugadores cuando empecemos a contactar con ellos personalmente", explicó.

"Y a ver cómo nos vamos acomodando a las nuevas normativas. Nuestro deporte ha sido de contacto y ahora pasaremos una etapa donde no puedes interactuar. Se abre una puerta que nadie ha abierto. Vas a llegar a la Ciudad Deportiva y no sabemos si habrá o no temor. Hay incertidumbres", dijo, para finalizar.