'Tecatito' Corona pudo jugar en el Barça... ¡y no quiso!

Varios equipos europeos le siguen la pista a Jesús Corona. Su gran temporada con el Oporto le ha catapultado a las agendas de equpios como el Sevilla, el Inter o el Valencia.

LaLiga podría ser su próximo destino. Y no es la primera vez que suena para un equipo español...

Matías Bunge, su representante, aseguró que pudo fichar por el Barça en la 2013-14, justo cuando decididó dejar Monterrey y probar en Europa. "Él descartó una oferta del Camp Nou", dijo a 'ABC de Sevilla'.

"Estaba en Monterrey y le dije que había hablado con Zubizarreta, que era entonces el director deportivo del Barcelona. Era para jugar en el primer año en el filial con Eusebio Sacristán y luego ya daría pasos al primer equipo. Eusebio lo conocía bien y lo tenía todo perfilado", profundizó el agente.

Pero parece que lo de empezar en el filial no le gustó demasiado y terminó decantándose por una oferta de la Eredivisie. "Jesús dijo que no a la oferta del Barça, que prefería jugar en un primer equipo. Así que nos fuimos al Twente neerlandés", explicó.

No quería jugar en el segundo equipo, pero finalmente tuvo que hacerlo: "El cambio de México a Holanda fue muy grande y lo notó. El entrenador llegó a hablar conmigo y me dijo que si no lo hacía mejor, lo mandaría al segundo equipo. Lo hizo".

Después, 'Tecatito' se propuso ser el mejor y lo consiguió, cumpliendo su deseo de estar en el primer equipo. "A la siguiente temporada, Jesús empezó en el filial y fue el mejor jugador de los partidos en tres de los cuatro primeros. Pronto lo subieron", prosiguió.

Ahora es el Sevilla quien lo quiere. "El año pasado estuvimos hablando para tratar de que Corona fuera al Sevilla. Ya lo intentaron. El problema es que la cláusula entonces era muy alta y fue imposible. El Oporto no quiso, dijo que no", desveló el agente.