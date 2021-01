"Tenemos esperanzas de que Messi juegue la final"

El Barcelona superó a la Real Sociedad y se verá las caras con el Athletic, que tumbó al Real Madrid, en la final de la Supercopa. Con motivo de ello, Sergio Busquets, jugador, y Ronald Koeman, entrenador, protagonizaron una rueda de prensa para analizar el duelo.

"Primero, el equipo está bien, está contento, sobre todo por jugar la final. También hay un cansancio importante que hemos tenido. Con tres o cuatro días es suficiente y nos espera un partido complicado ante un rival de cuyas calidades sabemos. Es muy competitivo. Si nos presionan arriba, tenemos que tener nuestra palabra e intentar dominar el partido y hacer nuestro juego", aseguró.

"Leo entrena a las 18:00. Su pensamiento, si puede estar o no... la última palabra la tiene el jugador. Hasta mañana por la mañana, tendremos la opción de su cuerpo, que si sí o si no, tenemos esperanzas de que esté en el partido", aseguró sobre Messi.

"Si puedes tener a los mejores, siempre tendrás más opciones de ganar. Es el numero uno del mundo y, si no está, pues nos falta algo. Con Leo, el equipo es más fuerte, sobre todo futbolísticamente, con su creatividad, con su efectividad, que a veces nos falta", añadió.

"Que si estoy molesto o preocupado... tengo que decirte que estoy bien, contento, Sé perfectamente las limitaciones económicas del club y, si no es posible, no es posible. Seguiremos adelante con lo que tenemos", contestó tras preguntársele por Eric García, que, al final, no llegará.

"Es una final, es un título, y para demostrar que vamos por el buen camino, es importante ganar cosas. No es el más importante, pero es un título y es algo importante para cualquier jugador, para cualquier entrenador, y para el club también es importante", comentó sobre la trascendencia de la Supercopa.

"Es otro partido para demostrar que somo un equipo fuerte, que lucha como en los últimos partidos, y sí parece que estamos muy metidos y tenemos que estar muy metidos porque vamos a encontrar a un contrario que va a estar a tope en sus condiciones", añadió más bien centrado en cómo llegan los suyos a la cita.

"Todos los partidos son diferentes. Ellos también habrán preparado cosas contra nosotros. Nosotros tenemos que mejorar nuestro fútbol, aunque depende de cómo salga el contrario. Ya veremos, pero tenemos que estar preparados... y muchas cosas, hacer todavía mejor partido", continuó.

"Sergi Roberto va a estar antes que Ansu. No quiero poner fechas porque puede ser una presión para los jugadores. Ellos tienen que recuperarse bien para estar en condiciones para jugar. Sergi puede estar dos semanas más; Ansu, más tiempo", repasó respecto a las bajas del plantel.

De Neto, se supo que había pedido salir del Barça: "Seguimos hablando de gente joven. Para unos jugadores importantes, puede significar tener minutos, mejorar como jugador... En el caso de Neto, su representante ha pedido al club una salida y hemos dicho que no porque es importante para nosotros y queremos tenerlo todo cubierto".

"Tienen que confiar en ellos mismos y, para tener experiencia en finales, hay que jugarlas. Tienen suficiente madurez y experiencia, hay gente que ha jugado varias finales. Los jóvenes tienen que aprender y, una vez más, para aprender, hay que jugar finales", explicó sobre qué decirles a los canterano de cara al duelo.

"No puedes estar cómodo porque es un contrario que te da complicaciones. Han tenido su efectividad y el Madrid tuvo sus oportunidades, sobre todo en el último tramo del partido", afirmó acerca de las semifinales, en las que los 'merengues' cayeron frente a los 'leones'.

"No hace falta motivar a los jugadores para una final, sino seguir el plan que tenemos. Hay tantas ganas de ganar y lo que no hay que hacer es autopresionarse. Sabemos que podemos ganar un título, pero solo debemos seguir el plan que tenemos últimamente", dijo además Koeman.

Y cerró su comparecencia adentrándose en el plano táctico: "Tenemos nuestro sistema y nuestra forma de jugar atrás, en el centro del campo y en la delantera, en todas las líneas. Claro que, si está él, somos más fuertes, pero, si no está Leo, intentamos hacer nuestro juego igual que si estuviera Messi".