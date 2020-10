"Todos en el fútbol conocen a alguien que ha estado con una prostituta"

El pasado y la juventud de Nicklas Bendtner es, cuando menos, una dura historia que él mismo ha contado ya en una autobiografía, pero sus episodios son inagotables.

En unas palabras recogidas por 'The Sun' de su autobiografía 'Ambos Lados', el futbolista ha asegurado que en el fútbol siempre hay alguien que conoce a otra persona que ha estado con alguna prostituta, pues ha opinado sobre la noche, las salidas de los futbolistas y la exposición pública.

"Todos en mi industria han oído hablar a alguien que ha estado en eso. Es menos arriesgado que ligar con chicas de ciudad", aseguró.

El jugador quiso revelar una anécdota o una experiencia sobre este mismo hilo que tuvo hace ya un tiempo con una chica con la que estuvo.

"Una chica con la que estuve vino y me dijo que la dejé embarazada y que había un precio por su silencio. Significa que me tienes que pagar unas tetas nuevas para mí y quiero que me las arreglen", explicó.

En uno de sus equipos de su carrera, también ha vivido historias de este tipo: "Nos íbamos a casa hasta el día siguiente y una vez que el pasillo del hotel se quedó en silencio, dos de nosotros nos fuimos al bar. Hablamos con algunas chicas locales y acabamos teniendo relaciones sexuales en el tobogán de la piscina. En la siguiente sesión de entrenamiento, mi compañero apareció con las rodillas de color rojo".