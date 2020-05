Todos los caminos conducen a Pogba

Se están juntando varios factores que empiezan a dar más credibilidad que nunca a la posibilidad de que Paul Pogba recale finalmente en el Real Madrid este verano.

Los diarios 'AS' y 'Sports' así lo creen. Por un lado, el contrato del francés con el Manchester United expira en 2021, y no parece haber movimientos que inviten a pensar en una próxima renovación.

De ese modo, este verano sería el último para que el United pueda sacar algo por el francés, el fichaje más caro de la historia del club mancuniano.

Por otro lado, los 'red devils' siguen teniendo una cuenta pendiente con el gol, y por eso se habla de un creciente interés en Jadon Sancho y Harry Kane, dos futbolistas que para nada serán baratos (aunque el último parece ahora mismo imposible), y que se podrían financiar en gran medida con el dinero que pague el Madrid por Pogba.

Pese a todo, el Madrid no las tiene aún todas consigo. La Juve acecha a su ex jugador, y además las pretensiones del United serán elevadas, lo que quizá obligue, por la crisis, al conjunto blanco a desprenderse de algún jugador, pero un trueque no parece viable, porque el United necesitará efectivo.