"Todos los suplentes del RB Leipzig jugarían en el Tottenham"

El Tottenham sumó otro nuevo palo esta temporada. No justificó la derrota José Mourinho, su entrenador, en la rueda de prensa posterior al choque contra el RB Leipzig en Alemania. Sin embargo, volvió a referirse al estado de salud de su plantilla.

"Todos los jugadores que ocupan el banquillo del Leipzig jugarían en este momento en mi equipo", comentó. Ciertamente, sin Kane, Son, Bergwijn, Sissoko, Davies ni Foyth, se presentó muy mercado a las eliminatorias de la Champions.

Con Lucas Moura otra vez haciendo de '9' o canteranos teniendo que asumir un rol importante, cayó el Tottenham de Europa. No le quitó méritos a su rival el luso. "Por supuesto que fue difícil y el RB Leipzig mereció llegar a cuartos de final. Todos los equipos del mundo lucharían con la baja de cinco o seis de sus jugadores más importantes. Es tan simple como eso. Tenemos muchos problemas y es realmente difícil", contó.

Aunque el coronavirus paralizará las competiciones un tiempo, para Mourinho las bajas son un problema mucho más estructural, por eso pidió más fichajes: "Nuestros problemas no van a desaparecer mañana. No tenemos resultados donde no hayamos podido pelear por los puntos. Perdimos 3-2, 2-1, 1-0, empates... No es que no podamos pelear. Lucharemos hasta el final".