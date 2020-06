Tomeu Nadal reconoció que a Zozulya le sobraron algunos gestos

Fue el 15 de diciembre del año pasado cuando hubo que suspender el partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete por cánticos de "p*to nazi" a Zozulya. Nadal, seis meses después, en una entrevista con 'Sport', reconoció que su compañero no tendría que haber entrado en provocaciones.

"A Zozulya le afecta el tema. Él tuvo gestos que no debería de haber hecho ni provocar a la gente, pero hay que entender que somos personas y a veces hay situaciones que nos sobrepasan y el instinto nos hace actuar de una manera que en otro caso no haríamos", afirmó.

"En ese caso, entró en una provocación que no debería, pero el tema este se tiene que olvidar. A nadie nos gustó vivir esa situación. Ojalá no vuelva a pasar más, que será positivo para el deporte y para el fútbol", añadió. Tiene claro que lo ideal es que no vuelva a pasar.

Y explicó la suspensión: "No creo que afectara al vestuario en general. Vivimos una situación incómoda que ojalá no hubiéramos vivido pero el partido no se suspendió porque el Albacete se negara a jugar por los campos, sino que como bien dice el acta del árbitro, porque el jefe de seguridad del estadio no pudo asegurar la seguridad física de los integrantes de los equipos".