Trippier, suspendido durante diez semanas por romper las reglas de apuestas

Muy malas noticias llegan para Kieran Trippier y para el Atlético de Madrid. La Football Association ha decidido suspender al futbolista durante las próximas diez semanas.

Esta es la sanción que se viene esperando desde hace varios meses y que es debido a una mala conducta del jugador rojiblanco por, presuntamente, violar las reglas sobre apuestas.

Trippier estaba acusado por la Federación Inglesa de apostar acerca de su traspaso al Atlético de Madrid, que se cerró en julio de 2019, y que le llevó a abandonar la concentración de la Selección de Inglaterra en octubre para una audiencia con la federación de su pais para responder sobre el proceso.

Este miércoles 23 de diciembre, la FA por fin se ha pronunciado al respecto y ha informado de que Trippier negó siete supuestas infracciones de la Regla E8 (1) (b) y que ha decidido suspenderlo durante diez semanas.

La suspensión incluye toda actividad relacionada con el fútbol y es efectiva a todo el mundo, así que afectará al Atlético de Madrid y a la Selección de Inglaterra desde este 23 de diciembre, tras la solicitud enviada a la FIFA.

El Atlético de Madrid todavía no se ha pronunciado al respecto y se mantiene a la espera porque creen que es la RFEF la que debe comunicárselo después de la aceptación de la FIFA. De momento, y cómo indicó 'AS', no han recibido ninguna notificación al respecto. Según la 'BBC', el club rojiblanco podría incluso recurrir la sanción. Trippier, además, tendrá que pagar alrededor de 77.000 euros.

Con diez semanas fuera de servicio, el lateral no volvería hasta el 3 de marzo de 2021, así que Simeone perdería a Trippier para los próximos 13 partidos.

El inglés no jugaría en la Copa ni contra Getafe, Alavés, Athletic, Sevilla, Eibar, Valencia, Cádiz, Celta, Granada, Levante y Villarreal Tampoco la ida de octavos contra el Chelsea.