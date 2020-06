Ultras del Ajax llaman "perro falso" a Sneijder y su respuesta no tiene precio

Wesley Sneijder se mueve como pez en el agua en las polémicas. La última tiene a 'F-Side', un grupo de ultras del Ajax, encedido contra él. En un comunicado hecho público por Instagram, cargaron contra él por preferir el Utrecht en lugar de los 'ajacied'.

Sucede que el ex futbolista nació en esa ciudad, pero nunca defendió esos colores. El Ajax fue su único club en los Países Bajos. Y eso ha sentado muy mal entre esos seguidores.

"Comenzó en el filial de nuestro club y terminó en el primer equipo. Se despidió con una maravillosa despedida, le elogiamos y le deseamos todos los éxitos del mundo. Y luego hace su partido de retirada ¡en Utrecht! ¡Nunca ha jugado ahí! ¡No le importa el club que le dio una oportunidad! ¡A la mi*rda los seguidores que le apoyaron en el inicio de su carrera! Y para colmo, apoya al Utrecht en su partido contra nosotros en Copa. Estos hechos hacen que sea persona non grata al norte de la autopista N201. Ahora entendemos por qué Yolanthe (su ex mujer) te dejó. No se puede confiar en perros falsos", se lee en la dura carta, en la que también le llaman alcohólico.

¿Y cómo le ha afectado eso a Sneijder? Se mofó de ello. En respuesta al comunicado, subió un 'story' a su perfil de Instagram en el que aparecía circulando en su coche cerca del Ámsterdam Arena mientras cantaba el himno del Utrecht. Genio, figura y polémico este Sneijder.