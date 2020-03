Un asado y una tarta, regalo en la cárcel para Ronaldinho

Ronaldinho no se hizo cuarentón en la cuarentena, sino en la cárcel. No confinado, pero sí encerrado. En la cárcel de Paraguay que lo tiene retenido acusado de falsedad documental, el ex futbolista 'celebró' su cumpleaños. Varios compañeros del penal, eso sí, le amenizaron el día.

Porque la ex estrella brasileña contó con un asado y una tarta que le prepararon para que el día no fuera muy triste. Junto con su hermano, pudo degustar de una rica barbacoa que le amenizó el almuerzo.

Y es que el penal donde sigue recluido Ronaldinho a día de hoy cuenta con bastantes comodidades, como aire acondicionado, nevera, buena cama y televisor.

Además, no es ni mucho menos la primera vez que los compañeros del ex del Barça entre rejas le agasajan. Lógico, no todos los días se es compañero de un astro del fútbol.

Igualmente, en los últimos días recibió mensajes de ilustres personajes del mundo del fútbol para conmemorar su día.