"Un palo grande" para Abelardo, "un paso de gigante" para Arrasate

Osasuna y Alavés, realidades y conclusiones distintas tras su encuentro de Liga. El técnico del conjunto navarro, Arrasate, se mostró contento en rueda de prensa y ensalzó el triunfo. Su homólogo rival, Abelardo, se expresó en unos términos mucho más sobrios.

"Nos anima a seguir en el camino, quitamos una hoja al calendario, estamos más cerca del objetivo y tenemos que seguir, sobre todo en lo anímico, porque ahora el equipo sí que se siente capaz de ganar esos partidos igualados que antes los perdía. Ese equilibrio emocional nos ha traído hasta aquí y, a nivel mental, el equipo está más maduro", afirmó Jagoba.

Abelardo dijo: "Me marcho preocupado por el resultado porque tampoco Osasuna nos ha generado mucho peligro. Esto es muy largo, vamos a pasarlo mal, pero tengo confianza en ellos y lo celebraremos. No me gusta hablar de la palabra suerte, pero también nos ha faltado".

Y Arrasate sostuvo: "El primer tiempo, no hemos tenido mucho brillo, pero se ha jugado en campo de ellos, estábamos más cómodos y nos hemos defendido bien. Nos faltaban secuencias más largas con balón, pero estábamos jugando en campo rival y hemos tenido esa doble ocasión. Yo creo que, en el primer tiempo, hemos estado mejor que ellos".

"En el segundo, ellos han mejorado y, cuando estábamos sufriendo más, ha llegado el gol y, a partir de ahí, el partido ha cambiado. Me quedo con el trabajo del equipo, la concentración que ha mantenido hasta el final... No es fácil que el Alavés, en casa, con los jugadores que tiene, te haga una ocasión o dos. El bagaje defensivo del equipo ha sido muy bueno", zanjó.

A pie de campo, hablaron Kike Barja y Víctor Laguardia

Las dispares declaraciones que ofrecieron los entrenadores vieron continuada su línea en sus futbolistas. A pie de campo, Kike Barja, goleador, y Víctor Laguardia, derrotado, comparecieron ante los medios oficiales de sus respectivos clubes.

"Sabemos que lo que queda es muy importante y cada domingo es una oportunidad de sumar. Nuestro objetivo es claro, veníamos con la idea de sumar de tres en tres ante un rival directo y ganar aquí es muy muy positivo para nosotros", empezó Kike.

"Ellos tienen dos referencias ganadoras con el juego directo y sabíamos que el partido iba a ir de eso, hemos estado muy atentos, hemos esperado a tener nuestra oportunidad y, con el centro de 'Róber' (Roberto Torres), ha llegado el gol que nos ha dado la victoria y ha sido un partido muy igualado que se podía haber decantado por cualquier equipo", añadió.

Su contrincante en Vitoria aseveró: "Es una nueva derrota dura en casa, un partido muy igualado, creo que por lo menos hemos merecido el empate y no ha podido ser. Se nos están escapando partidos en pequeños detalles y, bueno, tenemos que seguir trabajando con humildad".

"Hay que levantar la cabeza. Quedan partidos y queda mucha batalla. Dependemos de nosotros, de nuestro trabajo, de estar unidos. Estamos trabajando bien en el día a día. Creo que nos falta ese puntito de suerte que nos dé algo positivo como ante Getafe y Valladolid", añadió.