"Valdés me rechazó por ser youtuber"

Kolderiu, portero youtuber del DUX Internacional de Madrid cedido en el Unión Adarve, estuvo a punto de marcharse al Horta con la llegada de Víctor Valdés, pero el ex cancerbero finalmente lo rechazó.

"Pensé que era un sub que me la estaba liando, pero me dice 'buenas, soy Víctor Valdés', y yo me quedé en blanco. Me dijo que había visto mis vídeos y que le intereo para el proyecto. Yo estaba contentísimo pero luego salió el tema de Youtube", explicó sn eu canal Carles Santaló, Kolderiu.

Fue ahí cuando su fichaje comenzó a desmoronarse. "Le cuento que subía mis vídeos de fútbol y hacía resúmenes de los partidos, explicando por qué hacía una decisión o la otra. A él le empieza a descuadrar, no le va gustando el tema de Youtube y llega a la conclusión de que o no subo vídeos sobre el equipo o no estoy en el equipo, Me da un fin de semana para pensármelo", añadió.

Kolderiu decidió apartar su faceta de youtuber y centrarse en el fútbol: "En su día me chicó, sobre todo porque no me avisó. Lo único es que me hubiera gustado que me enviase un mensaje para avisarme y yo lo hubiera entendo que me iba con él. Literalmente me rechazó por ser youtuber", sentenció.

Finalmente, Kolderiu se marchó cedido al Unión Adarve, donde ha jugado su primer partido tras una lesión que casi acaba con su vida, y Valdés salió por la puerta de atrás del Horta.