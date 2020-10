Valdés sigue a lo suyo: despide a dos porteros con la Liga empezada

Son semanas de inestabilidad en la Unió Atlética Horta, el equipo que dirige Víctor Valdés. Dentro de la criba que lleva a cabo el ex del FC Barcelona, el club anunció esta semana la rescisión de contrato de dos de sus porteros.

"Diego García y Ezequiel Muth, a pesar de comenzar la temporada con nosotros, causan baja por decisión del cuerpo técnico", señaló el club catalán en su comunicado, donde estas dos últimas palabras van íntegramente en mayúsculas.

Es decir, que la entidad responsabiliza directamente a Valdés y sus ayudantes de la decisión de despedir a dos de los guardametas del equipo después de dos jornadas de Liga en Tercera División.

Como decimos, no ha sido el único movimiento reciente. En la semana previa a iniciar el campeonato ante el Banyoles, el ex portero ya despidió a dos miembros de su cuerpo técnico.

Recientemente, el guardameta David López también criticó que Víctor Valdés le dijo que se buscara equipo súbitamente cuando había sido renovado semanas antes. "No me dio motivo, me dijo que no encajaba en su estilo de juego y que buscara una salida", señaló en 'A Diario'.