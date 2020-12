Velasco Carballo explicó el agarrón del 'Clásico' y el tirón de pelos a Marcelo

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros en España, compareció junto a Clos Gómez, director del proyecto VAR, para analizar los aciertos y errores de los colegiados en el primer tercio de la Liga.

Entre todos los temas a tratar, se analizó el tirón de pelos a Marcelo durante el partido entre el Real Madrid y el Alavés, que terminó con derrota para los 'merengues' por 1-2. Muchos fueron los que se quejaron del penalti no pitado.

Una explicación sobre la actuación del VAR aplicable también al posible penalti a Lenglet y su parecido al del 'Clásico'. El primero, ante el Cádiz, no se pitó; el segundo en el cara a cara entre el Barcelona y el Real Madrid, sí.

Sobre los agarrones, Velasco Carballo comentó: "Un agarrón es que se impide el movimiento de un adversario. Para sancionarlo influye la intensidad, si es mutuo o no, evitar o no conseguir rematar o no. De cara al VAR es que tiene que ser claro y manifiesto".

Y en el caso concreto de Marcelo, explicó: "Todas las cámaras de la retransmisión televisiva están para el VAR. Salvo alguna excepción de cámaras que no son para la retransmisión. Esa imagen que salió no podía ser analizada por el VAR. Hay agarrones de pelos en otros partidos y hay que tener en cuenta la intensidad, si es insignificante es que se sancione con tiro libre indirecto y amonestación, y si es significante sería una sanción mayor. No afectó para nada que tuviéramos esa imagen o no".

"En todos los campos del fútbol español hay cámaras que no están cableadas a la retransmisión televisiva y tampoco para el VAR. Pero tenemos un número suficientemente de cámaras para cubrir todos los incidentes. En ese partido había 22. No podemos decir que el problema de ese incidente es que no había cámaras, porque la cobertura en España es excelente", añadió.

Y prosiguió: "Lo que no entienden los jugadores y los entrenadores es cuando el VAR interviene y le pitan un penalti en contra. Cuando el VAR interviene a su favor está todo muy claro y se entiende perfectamente, pero cuando es a su contra no entienden nada. El árbitro va al monitor cuando le llama el VAR y este le llama cuando piensa que es un error claro y manifiesto".

El racismo en la Champions

A raíz del episodio racista vivido en el PSG-Istambul Basaksehir, Velasco Carballo defendió a la RFEF y la UEFA a la hora de luchar contra el racismo en los estadios: "La Federación y la UEFA son instituciones que tienen entre sus valores la lucha contra el racismo".

"La UEFA ha venido manifestando y liderando acciones en esta lucha y contra cualquier tipo de discriminación. Lo prudente es no manifestarme más allá. Debo respetar los procesos que ha puesto en marcha la UEFA", añadió.