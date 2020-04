Ven a Maxi Gómez como el sucesor de Luis Suárez y Cavani

El entrenador que hizo debutar a Maxi Gómez con Defensor Sporting, Juan Tejera, aseguró que el jugador del Valencia lleva una progresión que le hará ser como otros delanteros de referencia en Uruguay como Luis Suárez o Edinson Cavani.

"Va camino de ser el sucesor de esos dos monstruos del fútbol que tantas diferencias marcan. Nosotros nos preguntamos por qué salen jugadores tan buenos de acá y que en Europa marcan las diferencias, es una idiosincrasia de los uruguayos, que nunca se entregan ante la adversidad, no bajan los brazos, siempre trabajan para mejorar y eso Maxi lo está aplicando", señaló en declaraciones a la web del Valencia.

"Está en vía de serlo, tanto Luis como Edinson ya están dejando la juventud, y a medida que Maxi mantenga el nivel, va a llegar su momento", añadió.

Explicó que lo que más le llamó la atención de Gómez en sus primeras campañas cuando subió al primer equipo fue "su personalidad, que ya demostró en el partido ante Lanús de la Copa Sudamericana en su primer año".

"Tras empatar a cero en Argentina, empatamos a cero en casa y la eliminatoria se iba a decidir en los penaltis. Estábamos decidiendo quién iba a lanzar, cuando se me acercó el capitán Fleurquín y me comentó 'el gaucho quiere patea'? en referencia a Maxi. ¡Me sorprendí! Me había mandado al capitán para decírmelo" recordó.

El técnico rememoró los murmullos del estadio cuando fue a lanzar, "pero él, con su actitud ganadora, su coraje, su personalidad, marcó el penalti decisivo que nos llevó a los cuartos de final, le tocó vivirlo a él, pero porque se lo ganó".

"Tiene una personalidad muy fuerte, muy típico en los futbolistas uruguayos, temperamental dentro del reglamento que ahora maneja con mucha más inteligencia, lo que le lleva a seguir pasos ascendentes en su carrera", auguró.

Tejera señaló que desde entonces "tiene más experiencia, más tranquilidad, domina la ansiedad para poder mejorar su juego, ha crecido técnicamente, físicamente está muy bien y es todo fibra, ha ganado madurez mental".

"Lo he visto jugar en el Valencia y también ha hecho goles importantes, que para un '9' es fundamental, más allá de jugar bien, regular o mal. Lástima que tuvo que parar con la lesión, pero seguro que cuando vuelva la competición estará recuperado y está para dar aún mucho más', subrayó.