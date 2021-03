VÍDEO: Mukiele quiere ganarlo todo con el RB Leipzig

Nordi Mukiele, futbolista francés del RB Leipzig, dejó clara su gran ambición. El jugador galo fue preguntado por lo que le gustaría ganar esta temporada con el cuadro germano.

"Ganar la Copa de Alemania, la Bundesliga, clasificarse para los cuartos de final de la Champions League o ser convocado por Didier Deschamps para la Eurocopa, ¿qué te gustaría conseguir si solo pudieras escoger una sola cosa?", le preguntó el periodista.

A lo que Mukiele respondió: "Soy avaricioso, ¡lo quiero todo, lo escogería todo! Realmente no podría responder porque soy ambicioso, quiero conseguir muchas cosas y tener una carrera extraordinaria. No quiero elegir una sola cosa, quiero ganarlo todo. No podría responderte con sinceridad si escogiera algo, lo quiero todo".