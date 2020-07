VÍDEO: Neuer y Ochoa, dos porterazos que bien pudieron no serlo

Neuer comenzó hablando en una entrevista intresante a los medios de 'DUGOUT' y reconoció que al principio "no quería ser portero", sino "un jugador de campo".

Sin embargo, para el alemán, el destino fue claro: no había porteros en el Schalke 04, y él tuvo que ocupar esa posición. "No teníamos buenos céspedes, jugábamos en la tierra y no era tan divertido", explicó.

Por su parte, el 'Memo' Ochoa desveló que comenzó "siendo delantero en el América cuando tenía diez años". Pero un caso similar al del alemán le llevó hacia la meta para ocupar ese puesto.

"El portero que teníamos se lesionó y el entrenador nos preguntó: '¿Quién quiere ser portero?'. Y yo levanté la mano", zanjó el mexicano.