Villas-Boas, contra Bielsa y el 'The Best': "Su nominación es un escándalo"

La FIFA dio a conocer a los cinco entrenadores nominados para el 'The Best' de este 2020 y esos son Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui y Zinedine Zidane.

Pero entre ellos hay un técnico que no apoya André Villas-Boas y ese es Marcelo BIelsa, pues cree que por él tendría que haber entrado Thomas Tuchel.

"Que no esté Tuchel me parece una escándalo. La FIFA está dormida. Bielsa debería tener un reconocimiento honorífico, pero no está entre los cinco mejores entrenadores del mundo de 2020", aseguró.

Villas-Boas insistió en que el 'Loco' Bielsa "solo ha ganado el Championship", así que no cree que sea suficente como para estar nominado al 'The Best'.

"Tuchel ha ganado cuatro títulos y ha llegado a la final de la Champions League", concluyó.