Vinicius explicó la polémica con Piqué: "Pensé que me pisó él, pero fue Arthur"

Cada 'Clásico' es el acontecimiento futbolístico más importante del planeta y, como tal, sus consecuencias tienen continuidad en el tiempo. Vinicius Junior explicó este jueves a través de su cuenta oficial de YouTube una de las acciones más comentadas del partido disputado el pasado domingo.

Fue en una jugada con Gerard Piqué, con quien mantuvo un rifirrafe por un posible penalti que reclamó el madridista ante el defensa catalán. "No te toco, no te toco", le respondió incrédulo el jugador azulgrana.

"Yo pensé que me había pisado Piqué, pero después vi el vídeo y no fue él, sino Arthur. Por eso me preguntó si yo estaba loco", afirmó el brasileño entre grandes carcajadas, que recibió la respuesta inmediata del defensa del FC Barcelona durante la celebración del encuentro.

"¿Pero tú estás loco o qué te pasa? ¿Estás loco?", le espetó el azulgrana a un Vinicius convencido de que había sido objeto de penalti. Ambos siguieron con la disputa dialéctica sobre el terreno de juego, ya que Piqué le echaba a cara a Vinicius que se hubiera tirado dentro del área.

"Es una calentura de un 'Clásico', todos estamos buscando ganar", añadió acto seguido el futbolista blanco para quitar hierro al asunto.

El ex de Flamengo terminó cuajando la que, más tarde, calificaría como su mejor noche con el Real Madrid. Anotó el primer tanto del 'Clásico' en una nueva acción en la que estuvo presente Piqué, que le dio espacio y terminó desviándole el esférico a Ter Stegen.