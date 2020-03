Zidane, en un aprieto por culpa de Mariano

Muchos conocidos de Mariano coinciden en que el amor que profesa el jugador hacia el Madrid es ineludible. Pero ni eso ni su rendimiento en los entrenamientos se está pudiendo traducir en minutos y protagonismo sobre el césped.

Y es que Mariano sigue entrenando con normalidad en su día a día, después de haberla liado en el 'Clásico', en la mejor definición de salir y besar el santo, con un gol 'in extremis' para finiquitar al Barcelona en el Santiago Bernabéu.

El mismo Mariano tiró de ironía tras el gol en el 'Clásico' en sus redes sociales: "Muy contento por el debut". Unas palabras con las que reivindicó su lugar en el equipo blanco, donde, según Zidane, es "el tercer delantero".

"Mariano es el tercer delantero del equipo y lo ha hecho muy bien, pero no cambia nada. Me alegro porque no ha sido fácil para él porque no ha jugado mucho", dijo Zidane en rueda de prensa.

Pero la realidad es que la efectividad de Mariano le permite llamar a la puerta de la titularidad, al menos para los partidos de Liga y no para los más importantes, en los que Karim Benzema es el atacante de referencia sin discusión.

Mariano ha aparecido en el momento adecuado, con Bale y Jovic desaparecidos, y Benzema en plena mala racha. Su aparición le podría catapultar al once en los próximos partidos, incluso en Mánchester, donde el Madrid tiene que marcar dos goles para soñar con la remontada.