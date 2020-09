Zidane ve "muy bien" y "con ganas" de empezar al Madrid

Zinedine Zidane compareció en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid antes del partido contra la Real Sociedad, que tendrá lugar este domingo en el Reale Arena (21:00 h, Movistar LaLiga). El técnico analizó el estreno del vigente campeón: "El equipo se ha preparado muy bien. Hemos tenido tiempo para estar preparados y empezar esta Liga con ganas. El equipo esperaba que empezara la Liga. Hemos hecho el último entrenamiento y mañana a jugar. Estamos contentos de poder volver a jugar. Sabemos la situación, hay gente que lo pasa mal y nosotros somos afortunados de poder volver a jugar al fútbol".

"La Real Sociedad es un equipo muy bueno. Cada año es un rival muy complicado, siempre lo demuestra. Es un equipo que juega bien al fútbol, que no para de correr y de querer jugar siempre mejor. Es un campo difícil, pero es lo que toca, jugar en San Sebastián. Estamos preparados para eso y mañana estamos contentos de poder debutar en la Liga en un campo complicado, pero está bien para empezar", añadió.



Lucha por la Liga

"Estamos aquí y nos preparamos para eso. Siempre sabemos lo que nos jugamos cada año y no va a cambiar. Esto es parte de este gran club con todo lo que ha ganado. Cuando empezamos, sabemos desde el primer día que nos tenemos que preparar para hacer lo máximo posible. Luego es la consecuencia. Si entrenamos bien, jugamos como equipo como el hicimos el año pasado cuando volvimos del confinamiento, vamos a tener la posibilidad de conseguir cosas. Sabemos la dificultad de esta Liga y los jugadores se preparan para ser competitivos. Cada año es más difícil porque jugamos contra equipos más complejos y tenemos que estar preparados".



El equipo

"Es un grupo que se parece mucho, pero es el equipo con el que hemos ganado y de una manera muy bonito. Todos los jugadores tenemos esta cita con la Liga y con la temporada y queremos volver a hacer el desafío del año pasado. No hay cambios. El contexto es muy difícil para muchas personas y pienso en todas ellas. Es complicado a nivel económico también y tenemos la suerte de poder volver a jugar al fútbol. Nos vamos a tener que adaptar, pero va a haber tantos cambios durante esta temporada que tenemos que estar listos para saber que va a ser larga y defender nuestro título. Vamos a hacerlo con muchas ganas".



¿Plantilla cerrada?

"Puede pasar de todo hasta el 4 de octubre. No te puedo decir nada más. Lo importante es que entrenemos bien. El equipo y los jugadores están metidos y lo que me importa es esto. Luego, la situación puede cambiar. No vamos a tener ni salidas ni entradas pero hasta el 4 puede pasar de todo".



Hazard

"Él está mejor y lo más importante es el jugador y sus sensaciones. Lo importante es que esté al 100%. Empezamos una temporada y él lo que necesita es estar al 100 o 120 por ciento, nada más. Nosotros vamos a prepararnos para que los jugadores estén preparados para eso, para estar al 100%".



Odegaard

"Ha tenido un poco de molestias, pero creo que está bien. Está de vuelta y el papel que va a tener es como el de todos. Yo sé que tengo a los mejores aquí, siempre ha sido así, de toda la vida. Lo importante para los jugadores es que estén preparados y creo que Martin lo está, como los demás. Es un jugador de calidad y puede aportar al equipo. Los jugadores que pasan por el Madrid son los mejores”. “Su trayectoria ha sido fenomenal y cada año ha ido a más. Con la Real Sociedad ha hecho una gran temporada, es un jugador más hecho y lo vamos a utilizar. Tenemos un jugador más, que puede ser importante en esta plantilla y eso es de lo que se trata. Vamos a poner a los jugadores para que puedan rendir al máximo nivel".



Asensio

"De la lesión está mejor. Está entrenando bien, aparte de momento, pero está en su curso normal. Ha tenido un susto con la selección. Ahora está mucho mejor. Como siempre, precaución y poco a poco. Y cuando esté totalmente listo para entrenar con normalidad va a estar con nosotros".



Rodrygo

"Rodrygo es un jugador de la primera plantilla y no va a cambiar nada. Hay que felicitarlo por su llamada en la Selección".



Bale

"El tema es más complicado, pero ahora hay negociaciones y está en Londres. Nunca he tenido problema con él. Sé lo que ha hecho en este club, nadie se lo va a quitar y son cosas que pueden pasar por distintas circunstancias. Lo que yo puedo decir es que la situación no está firmada, no está hecho, y no hemos tenido problemas, como alguno quiere. Eso no ha pasado. Lo que ha hecho nadie lo va a discutir. Si hay un cambio para él lo que puedo hacer es desearle lo mejor y ya está".



"No hablé con él. Lo que ha hecho aquí lo ha hecho fenomenal y no hay que discutir estas cosas. Ha ganado muchas cosas en el Real Madrid. Todos los jugadores que pasan por el Madrid saben el club al que llegan y creo que ha demostrado sus cualidades. Ahora vamos a ver lo que va a pasar. Sabemos el jugador que es y lo que ha hecho en siete años en el Real Madrid. Creo que también es lo que quiere hacer el jugador. Y ahí yo no puedo entrar en este asunto. Yo no voy a decir lo contrario de lo que siempre he dicho, que el jugador ha sido espectacular. Cada uno puede opinar de estas cosas. Gareth es un jugador nuestro de momento y el tema se tiene que cerrar. De momento no vamos a hablar de las cosas que no tienen sentido".



Salida de Bale

"La vida es así. Hay que aceptar las cosas y cuando se ha quedado es por algo. Ahora estamos otra vez con este tema. Lo más importante es lo que luego quiere hacer el jugador, por eso mi opinión es la misma. Hacemos las cosas juntos, con el club y con el jugador y al final es el jugador quien elige. Nunca he tenido problemas con Bale y nunca ha sido un peso. Pero no me va a quitar un peso porque el cargo es así. Si no es Gareth este año va a ser otro. Yo siempre voy a contar con todos y lo más importante es que los jugadores compiten".



Reguilón

"Ahora que me das la oportunidad de hablar, quiero felicitar a Reguilón por la temporada que ha hecho. Es un jugador del Real Madrid y ahora ha tenido oportunidad de poder ir a jugar. Tenemos dos jugadores por posición y tengo dos laterales. No puedo tener a tres o cuatro porque luego es un lío. Deseo a Reguilón lo mejor posible porque ha hecho una buena temporada en el Sevilla y se merece estar ahí jugando ahora con el Tottenham".