Así se gestó el fichaje de Figo por el Madrid

Hay fichajes y salidas que duelen más que otras. La de Luis Figo al Real Madrid es una de las que no se olvidan en el Camp Nou por más tiempo que pase. Y Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, explicó cómo se gestó.

"La noche en la que fue elegido presidente, el mejor jugador del fútbol español, Luis Figo, se me fue al Real Madrid. Fue una jugada sucia, nocturna y alevosa", explicó el ex mandatario a 'El Español'.

Gaspart dijo que "Figo fue un traidor". "Me la jugó. Esa misma noche me llama y me dice: 'Juan, tengo dos billetes. Uno que va a Madrid y otro a Barcelona'. Le dije: 'Te iré a buscar al aeropuerto", aseveró.

"Él añadió: 'Mi representante ha firmado un documento con el Real Madrid .Si no ficho, debe pagar 500 millones de pesetas. No voy a dejarle tirado, pero si me garantizas que el Barça paga esa cantidad, me quedo'", añadió.

Dijo Gaspart que "la jugada fue sensacional. Si fichaba a Figo, genial; y si no, tenía 500 millones para pagar los abonos a todos sus socios. Insistí, le dije a Figo que afrontaríamos esa cantidad, pero él me pidió que fuera a buscarle con un aval de La Caiza de 500 millones. ¡Eran las 12 de la noche! No podía lograr eso. Le di la garantía del Barça, de que asumiríamos nuestro compromiso. Y él se fue al Real Madrid", sentenció.

Pero Figo no fue el único tema tratado por el ex presidente azulgrana. "Preferiria un referéndum en Cataluña a un doblete del Barça. El Barcelona, si no gana, puede intentarlo el año que viene. Eso sí, si se convoca un referéndum y sale "no", deberíamos respetar el resultado por lo menos durante los próximos 110 años", explicó.