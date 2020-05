Balotelli y Chiellini hacen las paces entre risas tras las graves acusaciones

Un adelanto de la autobiografía de Giorgio Chiellini hizo entrar en guerra al defensa italiano con Felipe Melo y Mario Balotelli.

Sobre todo, al jugador de la Juve le dolió el desenlace por el italiano, compatriota y compañero de selección varios años en Italia.

Mario, que le reprendió públicamente de manera elegante, le dedicó una camiseta firmada en un acto organizado por el programa 'Le Iene'.

"Aunque inesperadamente me apuñalaste por la espalda, te sigo queriendo. Un abrazo", le puso Balotelli a Chiellini en la camiseta.

El zaguero de la Juventus le perdonó y enseguida decidió hacer una videollamada para reconciliarse con el delantero.

"Por primera vez en la vida, el lío lo montaste tú y no yo", arrancó Balotelli, a lo que Chiellini respondió: "Tenía envidia, para mejorar hay que equivocarse".

"No hubo ninguna guerra, ya lo dije", matizó el delanterro del Brescia y el jugador de la Juventus se explicó: "Hubo alguna discusión, yo lo siento, pero debía decirlo, Mario. Te habría escrito en un tiempo, y te hablaré en persona más adelante".

El defensa de la 'Vecchia Signora' explicó que fue en un partido con Brasil cuando sucedió todo, pero Balotelli restó importancia a aquello: "Espera, ahora recuerdo. Me enfadé porque perdíamos. No era para tanto. Respondí en estos días porque, sinceramente, de ti no me lo esperaba. Y lo hice porque te quiero".

"¿No podías haberlo publicado dentro de cinco años?", le preguntó el delantero a Chiellini y el jugador 'bianconero' se ofreció a regalarle el libro a cambio del perdón: "Pero arranca las páginas en las que hablas de mí".