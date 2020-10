"¿Benzema? La historia del karting y la F1 me hizo reír"

La última polémica entre Giroud y Benzema tuvo lugar hace meses. Para el que no la recuerde, el delantero del Real Madrid se calificó como un "fórmula 1", mientras que hizo entender que el que fuera su compañero en Francia era "un coche de kart".

"Siempre me han criticado un poco la ausencia de Karim Benzema, esa supuesta rivalidad, armada desde cero por algunas personas. ¿La historia del karting y la F1? Me hizo reír la historia. No tengo ningún resentimiento respecto", explicó Giroud.

El jugador de Francia, concentrado en plena de Liga de Naciones con los 'bleus', quiso zanjar un asunto que viene de largo, incluso de cuando coincidieron en la Absoluta, antes del 'caso Valbuena' que obligó a Benzema a dejar la Selección.

Sobre ese escamado asunto, Giroud pasó de puntillas, sin generar más incendio. "Respecto a la salida de Benzema de la Selección, no tengo nada que decir ni ningún conocimiento al respecto", zanjó.

Y concluyó con la posibilidad de haber coincidido más con Benzema, lo que podría haber sido beneficioso para él. "Quizás mi carrera hubiera sido mejor con Karim Benzema y jugando ambos. Pero nunca lo sabremos", finalizó.