No importa si se trata de fútbol regional o la final de Champions League, si un club no goza de salud económica no hay futuro. Así pues, es de vital importancia conocer las claves para aumentar el músculo económico de un club.

¿Cómo generar ingresos en un club de fútbol?

Sin lugar a dudas, los patrocinadores son la respuesta a la pregunta sobre cómo generar ingresos en un club de fútbol. Las empresas buscan un buen escaparate que les permita darse a conocer, mientras que las entidades futbolísticas necesitan de esa inyección económica para sobrevivir: están condenados a entenderse.

Para saber cómo generar ingresos en un club de fútbol mediante los patrocinadores será necesario que las empresas vean el club como un escaparate que no asocie a la marca con connotaciones negativas. Para ello, una buena gestión desde las más altas esferas de la entidad, que permita ofrecer una buena imagen corporativa y deportiva, será clave para llamar la atención de los patrocinadores.

Por otro lado, gozar de un buen departamento de comunicación es una forma indirecta de aumentar los ingresos del fútbol. Esta rama del club permite una buena conexión entre la entidad deportiva, el aficionado y también con los patrocinadores, además de llevar más lejos, gracias a las redes sociales, la propia marca del club. Te permitirá saber cómo generar ingresos en un club de fútbol ya que no se trata de un gasto, sino de una inversión a medio plazo que permitirá contar con beneficios en varias parcelas.

Un equipo que no tiene redes sociales ni web donde los aficionados puedan seguir la actualidad deportiva es un equipo que difícilmente tendrá visibilidad si no se acude al estadio. Por ello, contratar a un equipo que consiga poner el foco en lo deportivo para ser publicado en redes sociales será clave para saber cómo generar ingresos en un club de fútbol.

La parcela deportiva, clave

Sin lugar a dudas, el desempeño deportivo que realice un club será el factor más diferencial a la hora de conocer cómo generar ingresos en un club de fútbol, tanto el corto como en el largo plazo. El éxito sobre el terreno de juego hace más fácil la situación financiera de la entidad, y viceversa; es la pescadilla que se muerde la cola. Por ello, contar con una parcela deportiva independiente, sin intromisiones desde la cúpula, seria y profesional, ayudará económicamente al club.

Si el equipo rinde bien, consigue sus objetivos y genera ilusión, los patrocinadores subirán su puja para colocar su marca en el estadio o en la camiseta y los aficionados acudirán en masa a arengar a sus futbolistas. Es un 'win-win' a la hora de cómo generar ingresos en un club de fútbol.

La afición, tu mayor aliada

Todo ello se sustenta en la afición. Sin ella, no hay patrocinadores que aporten músculo económico al club y no hay recaudación en taquilla; el COVID-19 ya lo ha evidenciado. Por ello, para saber cómo generar ingresos en un club de fútbol, habrá que cuidar a tu parroquia con precios que les permita llenar las gradas, acercarse al equipo y mostrar una masa social que llame la atención de los patrocinadores.

El rendimiento deportivo, los patrocinadores y la afición son tres factores que permiten saber cómo generar ingresos en un club de fútbol, aunque existen muchas aristas en un tema que trae quebraderos de cabeza tanto a entidades de fútbol regional como a los grandes clubes del fútbol mundial.