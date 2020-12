"De diez personas, nueve dicen que es penalti de Ramos; la otra es el árbitro"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, compareció este lunes en la previa del partido contra el Valladolid, que se jugará en el José Zorrilla el miércoles a partir de las 22.00 horas.

El neerlandés se volvió a quejar del criterio utilizado por los colegiados, en esta ocasión con una mano de Sergio Ramos en la que no se pitó un penalti que los azulgranas, desde casa, sí reclamaron.

"Hay cosas que no se pueden entender. Como ya dije el día contra el Madrid, no quiero repetirlo. Nueve de cada diez personas hubieran pitado penalti, pero no el árbitro. Ya lo sabemos", argumentó el entrenador del Barcelona.

Quiso el neerlandés especificar que no dice que "ayuden al Real Madrid". "Puedo pensar que es penalti, cada uno tiene derecho a hacerlo. He visto la jugada y para mí lo es. Pero el árbitro y el VAR han decidido lo contrario. Las decisiones la toman los árbitros", añadió.

Koeman quiso pasar de puntilla por las palabras de Florentino sobre el uso del VAR: "No hay que contestar. Cada uno tiene derecho a opinar".

El técnico incidió en la idea de que la irregularidad del Barcelona viene marcada por la juventud de la plantilla. "Somos un equipo que ha cambiado cosas, con gente más joven, y eso provoca un poco de irregularidad. Para el futuro es bueno, pero en el Barça hay que ganar títulos. Es una situación complicada y necesitamos tiempo", auspició.

Del choque ante el Valladolid de este martes, dijo que tienen que hacer "un partido más regular, estando mejor con el balón y mdjorando cosas sin él. Debemos tener el máximo de concentración durante el partido".

Messi, nombre propio

Las palabras de Leo Messi, en el adelanto con Jordi Évole, fueron tema de conversación en la rueda de prensa. "Para mí no hace falta que Leo diga en una entrevista que tiene ganas, lo veo cada día. Está con el equipo y sus compañeros. Es un ganador y puede que sufra por no ganar todos los partidos", afirmó.

"No sé si va a afectar positivamente al resto de jugadores. La plantilla está unida, trabajando, descontenta por los resultados y estamos haciendo todos para mejorar cosas. La mejor vitamina es ganar partidos. Leo está integrado y trabajando para mejorar cosas", dijo el técnico del Barcelona.

Quien seguro que no estará contra el Valladolid es Ousmane Dembélé. El francés aún no se ha recuperado a tiempo: "Ousmane hizo ayer una parte del entrenamiento con los suplentes, que siempre trabajan más el día de partido. Dembélé necesita más entrenamientos para convocarlo. Estará convocado contra el Eibar el 29 de diciembre".

Aclaró Koeman que no hay un 'caso Lenglet' después de dejarlo en el banquillo los últimos partidos: "Es parte de las rotaciones que tenemos que hacer por el físico de los jugadores. Es imposible aguantar tantos partidos en poco tiempo".

"Con el único que estoy hablando es con Ramón Planes sobre el tema deportivo. Hay que esperar a ver quién viene de presidente, ya veremos el 24 de enero. Hablaremos a partir de ahí. Ahora me toca dirigir el equipo, y veremos qué puede pasar en enero", incidió sobre el mercado de fichajes.

"Cada partido que no ganamos es un paso más atrás, depende de los resultados, pero todavía hay muchos partidos por delante y pueden pasar muchas cosas. El problema no es el partido de Valencia, es que hemos perdido bastantes fuera de casa. No podemos fallar, tenemos presión, sabemos que hay que ganar para acortar distancias", sentenció Koeman.