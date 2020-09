"El Barça no podía despedir a Luis Suárez con una llamada de teléfono"

Este jueves, el Barça dedicó un homenaje en el Camp Nou a Luis Suárez por sus seis años. Se marcha al Atlético tras frustrarse su salida a la Juventus y lo hace traspasado, no rescindido. Fue imposible el acuerdo y se marcha de la manera más amistosa posible después de un auténtico terrmoto.

Y es que pese a las sonrisas y las lágrimas de Suárez, su marcha del Barça ha sido otro culebrón más. Uno que empezó en el día en que Ronald Koeman llamó al delantero por teléfono para decirle que se buscase nuevo equipo.

En una ronda de entrevistas a personajes que coincidieron con el charrúa, 'Catalunya Ràdio' entrevistó a Martín Lasarte. El técnico uruguayo, ex de la Real Sociedad, entrenó a Luis Suárez durante su etapa en Nacional de Montevideo.

Durante su intervención, Lasarte criticó precisamente la manera de la que el Barça se dirigió a su ex pupilo: "Me sorprendieron las formas, todo club tiene derecho a tomar decisiones, pero el Barcelona no puede despedir con una llamada telefónica a un jugador de este nivel, se podía hacer de otra forma".

"Me quedó la sensación de que el Barcelona no lo tendrá fácil para contratar a un futbolista así. No sé si estarán en condiciones de hacerlo. Igual hay otro tipo de estrategias", aseguró sobre la búsqueda de sustituto para Suárez.