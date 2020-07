El Chelsea mira por el retrovisor: seis clubes fantasean con la Champions

Con el título decidido y ya con Liverpool y Manchester City -este último tras la decisión del TAS- clasificados matemáticamente para la Champions, la Premier League busca dos clubes más que participen en la competición de las estrellas el siguiente curso. Solo hay dos plazas vacantes y son hasta seis los equipos con posibilidades reales de meterse. Descartados virtualmente quedan otros como Arsenal o Burnley. Así lo analizamos de la mano de ProFootballDB, la máquina que engrasa la estadística en BeSoccer.

El que mejor lo tiene es el Chelsea. Regenta 60 puntos, solo uno por encima del Manchester United, que ocupa el quinto lugar (Europa League). Frank Lampard y los suyos han sido uno de los más regulares durante el campeonato. Tras un inicio titubeante, el equipo 'blue' se instaló en la tercera posición en la jornada 13 y, desde entonces, no ha caído de los puestos Champions.

El Leicester tiene los mismos puntos que el Manchester United, pero los 'foxes' ganan por golaveraje. Hace una década sería una completa sorpresa, pero el buen hacer en los últimos años del club del King Power Stadium ha modificado por completo su estatus. Los chicos de Brendan Rodgers han mantenido una lucha épica durante todo el año con Manchester City y Chelsea en los primeros puestos. Ocuparon la segunda posición durante diez jornadas a mitad de campaña, pero finalmente la cedieron ante la escuadra 'citizen'. Ahora, el Leicester es cuarto con 59 puntos.

Los mismos 59 lleva ahora el Manchester United de Solskjaer. No fue el mejor inicio de campeonato, pero los 'red devils' ahora mantienen una racha sensacional. No pierden desde el pasado 22 de enero (jornada 22) y encadenan un bagaje de siete victorias y cuatro derrotas en Liga desde entonces. Ese duelo en la última jornada entre United y Leicester puede llegar a ser definitivo en esta lucha.

Sin hacer mucho ruido, el Wolverhampton Wanderers de Nuno se ha colado en una lucha que, por el papel, no debía ser suya. El objetivo es entrar otra vez en Europa, pero por qué no pelear la Champions si se pone a tiro. Tiene 55 puntos, a cuatro de Leicester y United. No engrasó la maquinaria el equipo hasta la jornada 12-13, cuando comenzó a mantener una racha mucho más constante después de caer incluso a los puestos de la zona baja al comienzo de la Premier.

El mayor tapado de todos es el Sheffield United (54 puntos). Un recién ascendido que sueña con Europa y que ya genera respeto entre los más grandes. Un equipo con futbolistas que ya seducen a media Liga y con un entrenador, Chris Wilder, que sabe perfectamente a lo que juega. Su siguiente cita será ante el Leicester y por ahí pasarán sus opciones de soñar con la Champions.

Incluso José Mourinho ya ha dejado entrever que descarta a su Tottenham para la Liga de Campeones, pero las matemáticas, de momento, juegan a su favor. Los 'spurs' tienen 52 puntos y están a siete de Leicester y United a falta de nueve por disputar. Sería una auténtica gesta para ellos después de despedir a Pochettino en noviembre (el equipo era el 14º) y firmar a Mourinho. En la penúltima jornada se enfrentarán al Leicester...

El termómetro de la Liga de Campeones serán, precisamente, los 'foxes'. El Leicester (ahora cuarto) tiene el calendario más duro en estas tres últimas jornadas. Jugará ante Sheffield United, Tottenham y Manchester United. Los tres tienen la oportunidad de meterse en Champions. Tampoco será sencillo para el Chelsea (tercer clasificado). Norwich -ya descendido-, Liverpool y Wolverhampton despedirán el campeonato para los de Stamford Bridge.

En la Premier la clasificación a Europa se vende a un precio muy elevado...