El Malagueño no remata la faena ante un Melilla con diez

El Atlético Malagueño sumó su tercera jornada seguida sin triunfo, lo cual minó más aún sus pequeñas opciones de acabar luchando por las cuatro primeras plazas del grupo 9. Esta vez, faltó más acierto para haber vuelto de la en La Espiguera.

Porque el choque se había puesto pronto de cara, con el 0-1, y el Melilla jugó con diez casi toda la segunda parte, pero ni aun así, no pudo ser.

A los 13 minutos, el filial del Málaga se adelantó merced a Rafa Castillo. Esa ventaja ante un equipo ubicado en la zona de descenso debía ser un buen termóemtro para dominar y tener el choque bajo control.

Sin embargo, a los 25 minutos La Espiguera celebró el empate, que llevó la firma tras un disparo de Ángelo Macaroni ante el que nada pudo hacer Kellyan.

El equipo de Zeus Carmona buscó el segundo al descanso, pero sin la claridad para ello. Tras la reanudación, el choque cobró otro color por la segunda amarilla para Moha, que dejó a los suyos con uno menos con más de media hora por jugarse.

Pero no, no era el día, así que el Malagueño se ahogó en su impotencia de cara a puerta y terminó llevándose un empate que le sabe a poco y le deja en la novena posición, a 14 puntos del 'play off' de ascenso con un partido más.