El 'zasca' de Lorenzo Sanz Jr a Futre tras su provocación al madridismo

Futre sigue haciendo de portavoz no oficial del Atlético. El ex jugador del club rojiblanco protagonizó una polémica al aprovechar la confesión de Clattenburg respecto al gol de Ramos en la final de Champions de 2016 para provocar al madridismo.

El Atleti revolucionó Twitter con su reacción a las palabras del árbitro y Futre no dudó en hacer retweet bromeando. "Me está encantando ser community manager por un día", escribió dando a entender que él había sido el artífice de ese tweet.

Un par de días después, Futre volvió a burlarse del Real Madrid por ese supuesto trato de favor de los árbitros hacia el club blanco. "Vivo con miedo de resbalarme en el baño y que piten penalti a favor del Madrid", escribió.

Sin embargo, en esta ocasión, no le salió bien la jugada. Lorenzo Sanz Jr, hijo del ex presidente del conjunto 'merengue', le hizo retweet con un 'zasca' recordándole una portada de cuando el luso daba sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

"¿Antes o después de querer ser blanco?", escribió Sanz Jr en referencia a las palabras de un joven Futre, que quiso fichar por el Madrid.

El ex 'colchonero' tampoco se cortó y contestó al hijo del mítico presidente blanco. "No tanto como me quisieron a mi. No pude corresponder el amor", twitteó junto a un emoji con un corazón roto. Un cruce de declaraciones que aún sigue dando de qué hablar en las redes sociales.