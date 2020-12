Gabi, dispuesto a todo "salvo a trabajar en el Madrid"

La piel de Gabi Fernández está teñida de rojiblanco. Es por ello que, tras su retirada como futbolista profesional, el ya ex jugador explicó que al único sitio donde no irá será el Real Madrid.

"No me cierro solo a ser entrenador. Salvo a trabajar en el Madrid, por lógica, estoy abierto a todo. Me gusta liderar grupos, proyectos. Tengo capacidad de transmitir, y así me lo han hecho ver mis compañeros en mi carrera. No me gustan los despachos, quiero estar cerca del jugador", argumentó en 'Marca'.

Repasó Gabi su carrera en el Atlético de Madrid. "Me quedo con el 17 de mayo de 2017, perdimos en semis de Champions en el Calderón contra el Madrid y me quedo con todo nuestro público aplaudiéndonos pese a perder y que pese a que diluviaba. Fue el último partido europeo en el Calderón. Aprendí que el triunfo no era lo único importante, sino lo que significa este club", incidió.

"Simeone sabe convencerte. Es muy exigente, te exprime al máximo, y por eso quizá cambia mucho de jugadores, pero siempre tiene seis o siete que le refuerzan su discurso. Le ayudábamos desde dentro a liderar el equipo. Los cpaitanes íbamos los primeros a entrenar y así cundía el ejemplo para las figuras que se sumaban al equipo. El Cholo exige, trabaja y cree", explicó el ex jugador rojiblanco.

Gabi también habló de la presente temporada y del papel del Atlético. "Si preguntas si era favorito antes de iniciar LaLiga, nadie lo hubiera puesto ahí antes que Barça o Madrid. Pero si ves el rendimiento actual, visto lo visto, es fácil decir ahora que es favorito. Se lo ha ganado con su rendimiento pues", indicó.