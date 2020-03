"¿Giroud? No hay que confundir un Fórmula 1 con un kart"

Aprovechando el confinamiento por el coronavirus, Karim Benzema decidió pasar un buen rato en su perfil de Instagram

El francés estuvo charlando en el mismo con su ídolo de siempre, Ronaldo Nazário, y le elogió delante de todos sus seguidores.

"Justo les estaba diciendo a mis fans que me encantó el fútbol cuando te vi en televisión Para mí eres el mejor de todos. Me preguntaron también por 'Zizou', pero yo les dije que tú eres el más grande. Intento hacer cosas que hacías, pero es muy difícil", dijo el '9' del Real Madrid.

El astro braisleño no dudó en replicar al galo y lo hizo con bastante humor. "Aún te quedan muchas cosas por hacer. Sólo no me gusta cuando le marcas al Valladolid", explicó 'Ronnie'.

Además, Benzema dejó una frase que rápidamente se volvió viral cuando fue comparado con su compatriota Olivier Giroud, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.

"¿Las comparaciones con Giroud? No debes confundir la Fórmula 1 con el karting. Yo soy un Fórmula 1", espetó el atacante 'merengue'. Una frase que a buen seguro no habrá sentado nada bien al actual jugador del Chelsea.