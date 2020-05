Kimmich aprendió español gracias al himno del Real Madrid

Muchas veces las canciones sirven de lecciones para aprender idiomas. Bien lo sabe Joshua Kimmich, una de las figuras más importantes del Bayern de Múnich, que aprendió español a través del himno del Real Madrid.

El jugador que hizo el gol de la victoria ante el Borussia Dortmund reconoció en 2017 que estaba estudiando español y, en unas imágenes, se le pudo ver con la letra del himno del conjunto blanco.

"Todos los días voy solo a entrenar y el camino de regreso a casa es largo. ¿Por qué he elegido el español? Mi madre me dijo que podía aprender otro idioma, y como tenemos muchos españoles en el equipo, me decanté por ello", confesó en aquel momento Kimmich a 'Sport Bild'.

Ello no implicaba que Kimmich fuese a abandonar el Bayern de Múnich con destino a LaLiga, como se puede comprobar. Y es que el jugador, que ha pasado de lateral a mediocentro, es pieza esencial en los esquemas de Flick.

Kimmich lleva cinco temporadas defendiendo los colores del Bayern de Múnich. Desde que llegase del RB Leipzig, el internacional alemán ha jugado 210 partidos en el conjunto bávaro.