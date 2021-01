La clave para que el Madrid ate a Alaba

A pesar de estar afrontando un problema mundial con el coronavirus y las consecuencias económicas pertinentes, hay jugadores que no pretenden bajarse ni un euro de sus contratos.

Alaba, que finaliza contrato con el Bayern el 30 de junio, tiene decidido ir al Real Madrid y 'AS' informa de que el futbolista quiere cobrar 12 millones, lo que está recibiendo actualmente Sergio Ramos.

Esto supone un problema porque el camero todavía no ha renovado y no quiere que sea a la baja. Y la clave de la llegada del austriaco es lo que decida el israelí Zahavi, el agente del jugador.

Él ya intentó sacar del Bayern a Lewandowski para llevarlo al Madrid, pero no hubo forma de convencer al cuadro alemán. Ahora, la situación es bien diferente.

El club germano no lo puede ni ver porque es el culpable de que Alaba no haya decidido renovar. 'AS' señala que le pidió al 'Gigante de Baviera' 20 millones de comisión por la ampliación de contrato.

Hoeness lo calificó como "una piraña codiciosa" y por eso la llegada del futbolista al Madrid depende de la tajada que quiera sacar de su fichaje, tal y como recalca la citada fuente.