La dupla RDT-Calleri tiene la llave de la salvación

El final de temporada va a ser duro para el Espanyol y la derrota en El Sadar frente a Osasuna no ayuda. Un partido en el que llamó la atención la suplencia de Jonathan Calleri, que venía en muy buena forma tras anotar un 'hat trick'.

El argentino parecía haberse ganado un puesto en el once gracias a su entrega, su buen juego aéreo y sus carreras al espacio para dejar hueco a Raúl de Tomás. Ambos forman una buena sociedad y el ex del Benfica acusa su ausencia, ya que con él en el campo anotó en los primeros cuatro partidos que disputó con la elástica 'perica'.

La lesión del madrileño obligó a Abelardo a cambiar de dibujo y abrió la puerta a otras variantes. El técnico se inclinó por un 4-2-3-1 con Calleri como único punta y Wu Lei en el costado derecho, una fórmula que funcionó al principio, pero que luego dejó de tener efecto.

"Me he equivocado con la alineación, me echo toda la mierd* a mí", dijo el entrenador tras caer ante Osasuna. El encuentro frente al Alavés se sitúa en el horizonte y puede que Abelardo vuelva a usar a esta dupla de atacantes para sumar intentar sumar de tres en tres hasta final de curso.