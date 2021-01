La imagen del Atleti que aclara todas las dudas con el penalti a Suárez

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos de Ipurua gracias a un golazo de Luis Suárez desde el punto de penalti. En el minuto 90, el uruguayo lanzó a lo Panenka que puede valer una Liga.

Pero fueron muchos los que criticaron la legalidad de ese penalti, ya que en algunas imágenes no quedaba claro que Arbilla llegara a contactar con el internacional charrúa, pese a que Melero López no se lo pensó dos veces a la hora de señalar la pena máxima.

Por eso, para aclarar las dudas, el Atleti ha decido colgar en sus redes sociales oficiales una imagen totalmente clara de la patada de Arbilla al rojiblanco, en la que se ve cómo golpea su rodilla derecha.

Fin a una polémica que llegó hasta la sala de prensa de Mendilibar, pese a que el propio entrenador del Eibar lamentó el error de su jugador: "Lo que está claro es que Anaitz no toca el balón, si tiene contacto con él, eso no sé, lo sabrán Suárez y Anaitz, pero el árbitro puede pitar penalti y yo creo que no tenía que haber hecho penalti".