"¿Las quejas de Isco? Lo suyo es ambición y eso es positivo"

Este lunes habló Zinedine Zidane en rueda de prensa para tratar el duelo del Real Madrid frente al Borussia Mönchengladbach en la Champions League. Primera prueba para ver si el 'Clásico' fue reparador del desastre ante el Shakhtar Donetsk.

Sobre esto, el francés reconoció que es una oportunidad para consolidad las vibraciones del partido en el Camp Nou: "Es un partido para confirmarnos, tenemos que hacerlo tan bien como el fin de semana contra el Barça. Ahora conocemos bien la situación de nuestro rival en la Champions League".

Con el 'Clásico' aún coleando, a Zidane se le preguntó sobre que estén dando más que hablar las polémicas que el partido del Madrid: "No me molesta, nos quedamos con lo que hicimos. Como equipo luchamos, jugamos bien y lo importante es hacer lo mismo: estar concentrados, luchar y pelear. Va a ser complicado y lo que queremos es concentrarnos en el 'Gladbach y en lo que hacemos sobre el campo. Del resto no debemos ni hablar".

Una de las cuestiones que flotaban en el aire antes del duelo ante el Barça era si Zidane se planteaba dimitir en caso de derrota. No quiso abordarlo: "Pienso solo y únicamente en este partido. El resto... yo voy a pelear hasta el último día, vamos a hacer las cosas como siempre hicimos como conjunto, como plantilla y el resto ya lo veremos".

¿Sirvió ganar en el Camp Nou para borrar los desastres de Cádiz y Shakhtar Donetsk?: "Hicimos un buen partido de 90 minutos como equipo y solo miramos nuestro trabajo. Cada tres días será así, jugamos con equipos que te pueden meter en dificultades en cada momento. Si damos todo lo que tenemos tendremos posibilidades de sumar y eso es lo que haremos, intentar repetir el partido de este fin de semana y ya está".

Zidane excusó las quejas de Isco

En el capítulo de nombres propios, hay tres que destacan por el partido del sábado y por el de este martes. El primero, el de un Isco Alarcón al que cazaron criticando a Zidane durante la previa en el Camp Nou. Ese día ni salió a calentar y su relación podría estar tocada, pero el francés salió en defensa de su pupilo.

"Lo de Isco es ambición y quiere jugar como todos, eso es positivo. Todos quieren jugar pero eso no depende de ellos, lo suyo es estar a tope y jugar cuando le toque. Los jugadores están preparados todos como siempre para jugar y luego tendré que tomar yo la decisión de sacar un once u otro, y eso no va a cambiar", aseveró Zidane.

También se le preguntó por la renovación de un Sergio Ramos que regresó ante el Barça y fue protagonista por su gol y por romper varios hitos. Y como de costumbre, Zidane tampoco atendió a la cuestión: "Estamos convencidos de que Sergio Ramos, como nosotros, quiere estar centrado solo en el partido del martes".

Ahora sí, de cara al duelo contra el Borussia Mönchengladbach, destaca el regreso de Eden Hazard: "No sé qué sorprende. Si Hazard está con nosotros es porque está bien y eso es una buena noticia para nosotros. No me sorprende y creo que estamos todos contentos de verle con nosotros, y ya este martes veremos cómo le vamos a utilizar. Lo importante es que esté con nosotros de vueltas y eso es algo muy positivo para nosotros".

Preguntado por el equipo que sacará, Zidane no quiso detallar si habrá rotaciones. "Ya veréis el equipo que sacamos, porque ahora no podemos hablar de ello", espetó, y dijo estar tranquilo con la profundidad de su plantilla: "Nosotros sabemos que la temporada es larga y vamos a necesitar a todos. En el lateral hemos tenido problemas con algunos jugadores, pero siempre habrá alguien que pueda sustituir y no vamos a tener ningún problema".