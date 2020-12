Martí vio bien a los suyos con uno menos

Josep Lluís Martí no quiere centrarse en la actuación de los árbitros respecto a la derrota en Liga contra el Mallorca. El técnico, cuando fue preguntado en rueda de prensa, prefirió mojarse poco y sí que hizo un análisis más amplio del trabajo de los suyos con uno menos en el campo.

"Hemos entrado mucho mejor que el rival. Les hemos generado problemas en la circulación. Con uno más en el medio, hemos tenido más circulación y hemos tenido más peligro. Tal vez tres-cuatro minutos antes de la roja, controló algo más el Mallorca. Pero teníamos más opciones. Cuando viene la roja, condiciona mucho. Con un jugador menos, ha sabido estar ordenado el equipo. Hemos incluso generado alguna ocasión más", explicó.

Sobre la expulsión, afirmó: "La segunda amarilla a Rober no la he visto, pero el árbitro dice que sí era, que el VAR le decía que era amarilla. No voy a entrar en el doble rasero de las amarillas. En la jugada del 0-1, era saque de banda a nuestro favor o falta para ellos, no saque de banda para el Mallorca".

Y, en una muestra más de su política de tener claro que la Segunda División es muy igualada, añadió: "Esto es muy largo. Habrá equipos que estén abajo que se metan para el 'play off' y otros que estén arriba que se caigan. Lo importante es no perder ritmo".