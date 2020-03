"Me dijeron que no podría volver, pero la salud es lo primero"

Turquía fue el último gran bastión europeo en caer por el COVID-19. Antes, la no cancelación provocó el adiós de Obi Mikel del Trabzonspor. Horas más tarde explicó por qué se fue.

"Hablé con el presidente y me pidió que eliminara mi tuit sobre el temor por el coronavirus. No lo borré. Mi opinión es esa. He contado cómo me siento. Vivimos en un mundo libre, tengo la libertad de hablar, puedo expresar mi opinión", dijo en 'The Athletic'.

Obi Mikel tiene claras las prioridades. "Me gustaría ganar la Liga pero en este punto la salud de la gente es más importante. Quiero ayudar de cualquier manera que se pueda para vencer a este virus".

"No creo que sea correcto jugar al fútbol en este momento. La UEFA suspendió todas las organizaciones deportivas, no entiendo por qué insisten en continuar los partidos del fútbol en Turquía. Es un gran error absolutamente", añadió el nigeriano.

"Les dije que me quería ir a casa. Me dijeron que si me iba, no podría volver. A pesar de sus actitudes yo dije que no iba a cambiar de opinión. Ahora no sé dónde voy a jugar, pero quiero estar en un lugar que está cerca de Inglaterra", sentenció.