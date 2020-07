Neuer enciende de nuevo el pique con Ter Stegen: "Yo soy el mejor"

Neuer tiene claro que es mejor que Ter Stegen. Clarísimo. Él mismo lo dijo en una entrevista con '11 Freunde', una revista alemana en la que pasó revista a su competencia con el guardameta del Barcelona por la titularidad en la Selección Alemana.

"¿Qué entrenador no pondría a sus mejores jugadores en el campo? No tengo dudas de que soy el mejor a pesar de que ya no tengo 17 años", afirmó el guardameta. Espera que, cuando le toque sumarse a su combinado nacional, él sera quien salga de inicio.

También habló sobre la situación de presión constante y una futura retirada: "Cuando eres el número uno en el Bayern o en la Selección, estás constantemente compitiendo. No cambia la situación. Si el fútbol se convierte en una carga para mí, haré como Lahm; pero, en estos momentos, sigo teniendo el placer de seguir jugando".

Y también hizo una declaración de intenciones: el Bayern quiere ganar la Champions League y firmar el triplete. "Jugar contra nosotros siempre es complicado para todos los rivales", afirmó al ser preguntado sobre cómo cree que encaran sus contrincantes verse las caras con ellos.